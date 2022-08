Google modifica algoritmii de cautare in lupta contra clickbait-ului

Continutul scris special pentru a aparea mai sus in rezultatele cautarilor Google este luat in vizor de catre motorul de cautare. Google lucreaza la modul in care rezultatele cautarilor utilizatorilor sunt ordonate, astfel incat sa prioritizeze continutul „pentru oameni”, luptand in acest fel cu continutul de tip clickbait.

Modificarea algoritmilor de cautare va avea loc saptamana viitoare, avand ca principal scop detectarea continutului de pe internet scris pentru motoarele de cautare, si nu pentru a informa publicul. Se pare ca Google a testat deja noile schimbari, iar acestea ar aduce imbunatatiri in ceea ce priveste rezultatele cautarilor legate de educatie, divertisment, arta si tehnologie.

Spre exemplu, cautand titlul unui film lansat de curand ati putea gasi printre primele rezultate site-uri ce doar citeaza review-uri din alte locuri. Multumita noului algoritm de afisare, acum vor avea prioritate site-urile ce ofera continut relevant si unic, pe care nu l-ati mai vazut anterior.

Google ii incurajeaza pe proprietarii de site-uri web sa stearga continutul ce nu ofera plus valoare, adaugand ca nu doar continutul nefolositor va fi penalizat, ci orice fel de continut asociat.

Schimbarea vine ca urmare a criticilor aduse atat in presa, cat si de utilizatori, fata de modul in care Google afiseaza rezultatele cautarilor in ultimii ani.