GTA 6: Animații de Personaj la Nivel de Artă?

Un utilizator de pe Reddit a descoperit un brevet depus de Take-Two, care descrie modul în care personajele din jocurile video sunt animate. Pentru a atinge un nivel de realism fără precedent, dezvoltatorii folosesc „blocuri” care permit personajului să reacționeze inteligent la fiecare situație. Există speculații că GTA 6 ar putea beneficia de această tehnică.

Așteptări Mari pentru GTA 6

După anunțul recent despre GTA 6, jucătorii sunt în căutare de informații noi despre joc. Se știe că Take-Two, compania mamă a Rockstar, prevede venituri de 1 miliard de dolari în prima săptămână de la lansare. Așadar, se așteaptă ca jocul să fie revoluționar sau cel puțin suficient de convingător pentru a fi vândut în masă.

Animații Realiste: Viitorul Jocurilor?

Brevetul, intitulat „System and next locomotion for virtual characters”, descrie o nouă modalitate de a anima personajele în jocuri. Utilizatorul care a descoperit documentul descrie tehnologia ca fiind „blocuri de construcție” care pot fi combinate pentru a crea o varietate mare de animații. De exemplu, un personaj care merge sub ploaie, se simte obosit sau este rănit, ar putea fi animat folosind aceste blocuri pentru a reacționa în mod natural la situație. Aceasta ar putea permite personajelor non-jucător să reacționeze în mod realist la diferite situații, crescând imersiunea jucătorului.

Deși nu există confirmări că această tehnologie va fi folosită în GTA 6, este posibil ca Rockstar să continue pe această cale, având în vedere succesul animațiilor realiste din Red Dead Redemption 2. Cu toate acestea, este fascinant să vedem cum tehnologia evoluează și cum aceasta poate influența viitorul jocurilor video.