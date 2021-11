Cererea de mașini electrice continuă să crească pe zi ce trece. În timp ce multe țări au anunțat că vor interzice vehiculele cu ardere internă până în 2035, marile companii de automobile își fac, de asemenea, instalațiile și tehnologiile de producție compatibile cu tehnologiile de nouă generație.

Specificații Kia EV9

Compania, care acordă importanță energiei regenerabile, vă va permite să vă încărcați vehiculul în timp ce conduceți și parcați, datorită panourilor solare amplasate în centrul capotei. Kia EV9 are un aspect elegant datorită plafonului panoramic din sticlă și panoului de instrumente mare. Vehiculul are o autonomie de 482 km si tehnologie de incarcare rapida care mareste bateria de la 10 la 80 la suta in 30 de minute .

Echipat cu tehnologii inteligente, vehiculul iese din modul sleep și deschide automat ușile atunci când este esti aproape cu cheia. Kia EV9 , care este un model foarte prietenos cu mediul, a fost realizat din material reciclat, iar liniile ascuțite au fost preferate pentru liniile exterioare ale vehiculului. În loc de oglinzi retrovizoare, există camere pe care suntem obișnuiți să le vedem în ultima vreme.

Kia, care are un aspect modern la interior, include un panou tactil de 27 de inchi în modelul EV9 . În acest fel, diferite sisteme ale vehiculului pot fi controlate dintr-un singur centru. Scaunele mașinii, care este proiectată cu conceptul de sustenabilitate, sunt realizate complet din piele vegană.

Deși compania sud-coreeană nu a făcut o declarație definitivă dacă EV9 va intra în producție de masă, se pare că va fi pusă în vânzare, având în vedere promisiunea sa de a vinde o jumătate de milion de mașini electrice pe an până în 2026. Îți place acest nou concept de vehicul Kia? Te-ai gândi să-l cumperi dacă iese la vânzare în țara noastră?