Micutul tau s-a izolat si nu mai socializeaza? Inscrie-l la cursuri de engleza pentru copii si ajuta-l

Pandemia a fost unul dintre cele mai dificile momente cu care tanara generatie s-a confruntat si care a afectat puternic capacitatea si dorinta de socializare a copiilor si adolescentilor. Daca si tu ai observat un blocaj in ceea ce priveste comunicarea la juniorul tau, ia masuri. Ajuta-l sa se autodescopere si sa invete sa comunice in orice limba. Inscrie-l la cursuri de engleza pentru copii!

Comunicarea intr-o limba straina nu este numai un atu profesional, ci si unul personal. In cadrul unei serii de cursuri engleza copii, prichindelul sau adolescentul tau va avea oportunitatea de a invata sa relationeze si sa interactioneze cu persoane de aceeasi varsta cu el si care, pentru inceput, sunt niste straini.

Cum ii influenteaza personalitatea copilului cursurile de engleza?

In cazul in care copilul tau a fost afectat de perioada de izolare din pandemie si este din ce in ce mai retras, nu are prieteni si nici nu pare interesat sa lege prietenii, atunci il poti ajuta inscriindu-l la un curs in care comunicarea sa fie cheia. Astfel, indirect, acesta va reusi sa-si dezvolte abilitati esentiale pentru construirea unei retele sociale si de socializare.

Iata cum ii influenteaza personalitatea cursurile de limba engleza unui copil:

Dezvolta abilitati de comunicare – in cadrul unui set de cursuri de engleza pentru copii, micutul tau va avea ocazia de a intalni persoane de varste apropiate cu el si cu interese similare. Cursurile organizate de Centrul de limba engleza Flying Colours se bazeaza pe comunicarea orala, astfel ca pustiul tau va avea ocazia sa deprinda strategii care sa-l ajute sa se poata exprima;

Dezvolta abilitati sociale – interactiunile de grup vor putea fi extinse la cercul larg al oamenilor pe care ii va intalni. Participarea la curs ii va crea contextul de care are nevoie pentru a cunoaste oameni, pentru a discuta cu acestia si pentru a invata cum sa raspunda si cum sa se poarte in anumite situatii;

Role play – activitatile de role play din cadrul cursurilor nu doar ca il vor ajuta sa-si exerseze abilitatile de limba engleza, ci il vor ajuta sa descopere reactii si comportamente specifice anumitor situatii cu care s-ar putea confrunta si in viata reala, indiferent de limba in care alege sa comunice;

Creativitatea – jocurile de role play il vor ajuta sa-si dezvolte creativitatea si sa poata cauta solutii si raspunsuri la situatii din viata care pot aparea neplanificat;

Spontaneitate – de asemenea, aceleasi jocuri de role play, din cadrul acestor cursuri de engleza pentru copii, sunt o modalitate prin care copilul isi va imbunatati atat abilitatile de comunicare, cat si spontaneitatea. Acesta va avea ocazia de a invata sa dea raspunsuri la situatii neprevazute, fara sa se simta intimidat sau stingherit;

Stima de sine – rezultatele obtinute in cadrul grupului de la curs si posibilitatea comunicarii in limba engleza il vor face pe copil sa se simta mandru de performantele obtinute si sa capete incredere in el si in abilitatile sale sociale.

Consulta oferta completa de cursuri engleza copii disponibila in cadrul Centrului de limba engleza Flying Colours si inscrie-ti copilul cu incredere. Ajuta-l sa iasa din izolare si sa isi creeze propriul univers social, inconjurat de oameni si prieteni ghidati de aceleasi interese si pasiuni.