OneUI 6.0: Ce este nou pentru utilizatorii beta?

Samsung a anunțat recent lansarea noii versiuni beta a interfeței OneUI 6.0 pentru smartphone-urile sale Galaxy, bazată pe Android 14. Această nouă versiune vine cu o serie de îmbunătățiri și caracteristici noi, menite să îmbogățească experiența utilizatorilor.

Feedback-ul utilizatorilor, esențial pentru dezvoltare

Conform declarațiilor Samsung, feedback-ul primit de la primii testeri ai versiunii beta OneUI 6.0 a fost esențial în dezvoltarea interfeței. Misiunea One UI este de a reflecta preferințele unice ale utilizatorilor în toate aspectele experienței mobile. Fiecare versiune a One UI este adaptată nevoilor comunității de utilizatori, iar Samsung așteaptă cu nerăbdare feedback-ul pentru One UI 6.0, pentru a oferi o experiență și mai bogată și intuitivă.

Caracteristici noi în OneUI 6.0

OneUI 6.0, bazat pe Android 14, vine cu o serie de noutăți, printre care și funcția „Relier les appareils”, care permite utilizatorilor să treacă cu ușurință de la un dispozitiv Android la altul. De asemenea, interfața aduce îmbunătățiri vizuale, precum o nouă fontă pentru tastatura Samsung, noi emoji-uri și un gest nou care permite accesul rapid la Quick Panel. Ecranul de blocare a fost, de asemenea, îmbunătățit, adaptându-se inteligent în funcție de ora zilei și de rutina utilizatorului. Widget-ul Camerei oferă acum o opțiune care permite alegerea locației de salvare a fotografiilor, facilitând organizarea acestora.

Disponibilitate

Deși versiunea publică a OneUI 6.0 este așteptată să fie lansată în octombrie 2023, în prezent, programul de testare este disponibil doar pentru utilizatorii din Statele Unite, Germania și Coreea de Sud.

Cu OneUI 6.0, Samsung continuă să își îmbunătățească interfața, aducând o serie de noutăți și îmbunătățiri care promit să îmbogățească experiența utilizatorilor săi. Este interesant de văzut cum va fi primită această nouă versiune de către comunitatea de utilizatori și ce alte îmbunătățiri vor fi aduse în viitor.