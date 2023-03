Persoanele care se confrunta cu aceste simptome au nevoie de un tratament pentru parodontoza!

Parodontoza este boala care sta ascunsa o perioada lunga de timp si care poate avea consecinte grave asupra danturii unei persoane. Simptomele acestei afectiuni sunt usor de ignorat la inceput, deoarece nu sunt foarte deranjante, motiv pentru care multi pacienti descopera ca se confrunta cu aceasta boala abia dupa ce ea se agraveaza.

- Advertisement -

Motivul principal care determina aparitia parodontozei este igiena orala necorespunzatoare, insa, chiar daca iti cureti dintii cu simt de raspundere, este important sa fii atent la semnele acestei boli, deoarece ea poate aparea si din motive genetice.

De asemenea, printre factorii de risc ai acestei boli se numara si fumatul, bruxismul si alimentatia dezechilibrata. In plus, persoanele care se confrunta cu probleme de sanatate precum anemia, diabetul, bolile imunodeficitare si afectiunile cardiovasculare sau hormonale se pot confrunta la un moment dat cu inflamatia gingivala, care se poate transforma apoi in boala parodontala.

Asadar, indiferent ca realizezi sau nu o igiena dentara corecta, este important sa fii atent la orice schimbare care ar putea aparea in cavitatea ta bucala si care ar putea sa iti arate faptul ca ai nevoie de un tratament parodontoza.

La ce simptome trebuie sa fii atent?

In primul rand, nu ignora inflamatia care poate aparea la nivelul gingiilor. Daca acestea se inflameaza si, pe deasupra, sangereaza in timpul periajului dentar, inseamna ca este necesar sa te prezinti in cabinetul medicului stomatolog, deoarece este posibil sa ai nevoie de un tratament parodontoza simplu, care consta in igienizarea profesionala a danturii.

De asemenea, pe masura ce boala evolueaza, este posibil sa simti si dureri cu o intensitate scazuta, precum si o senzatie de disconfort atunci cand consumi alimente sau bauturi prea calde sau prea reci. In plus, odata cu agravarea bolii, ai putea sa te confrunti cu infectii, abcese si pungi parodontale.

Trebuie sa stii ca atunci cand aceasta afectiune ajunge la un stadiu avansat, exista riscul ca gingiile tale sa se retraga, iar radacina dintilor sa fie expusa la bacterii. Aceasta etapa a bolii este foarte grava, deoarece iti poate pune in pericol intreaga dantura. Dintii tai pot deveni mobili si, din cauza acestei boli, poti ajunge chiar sa-i pierzi.

Asadar, daca vrei ca dantura ta sa ramana sanatoasa si intacta, fii foarte atent la aceste simptome si mergi periodic la controale stomatologice. Medicul stomatolog va putea observa rapid daca te confrunti cu aceasta boala si va putea sa-ti ofere tratamentul pentru parodontoza potrivit.

Daca te vei prezenta in cabinetul medicului stomatolog atunci cand simptomele sunt inca la inceput, tratamentul va fi simplu, rapid si nu va presupune costuri mari. In cazul in care vei amana prezentarea la medic si vei ajunge abia atunci cand boala ajunge intr-un stadiu grav, vei avea nevoie de un tratament parodontoza complex, care poate consta in mai multe sedinte si, implicit, costuri mai mari.

Ai grija de dantura ta si fii atent la orice schimbare ar putea aparea in cadrul cavitatii tale bucale, pentru a evita tratamentele de lunga durata si consecintele grave pe care le pot avea afectiunile netratate asupra danturii tale. Alege o clinica stomatologica cu experienta in domeniu si te vei bucura de cel mai bun tratament parodontoza, realizat cu aparatura de ultima generatie, precum si de un pret extrem de avantajos!