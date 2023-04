Seria Huawei Nova 11 este oficială cu specificaţii de top, comunicare prin satelit și obiectiv cu diafragmă variabilă

În cadrul unui eveniment de lansare, Huawei a prezentat o serie de produse noi, însă telefoanele Nova 11 au fost, fără îndoială, punctul central al acestui eveniment. Iată toate detaliile despre cele mai recente dispozitive din gama de mijloc a companiei.

Huawei Nova 11 – design și ecran

Huawei Nova 11

Modelul de bază din ultima serie are un corp rezistent la șocuri, dar ultra-subțire, cu o lățime totală de doar 6,88 mm, ceea ce este destul de impresionant, și o greutate de doar 168 de grame. Gigantul tehnologic chinez oferă, de asemenea, o rată mare de ecran corp de 93,8%, în timp ce corpul dispozitivului oferă un design premium cu utilizarea de metal pe inelul camerei, precum și pe lateralele smartphone-ului. Modelul standard Nova 11 de la Huawei va avea un ecran OLED plat de 6,7 inch, cu protecție Kunlun Glass, rată de refresh de 120Hz și rezoluție FHD+.

Comunicare prin satelit și tehnologie avansată de cameră

Seria Nova 11 este prima serie de smartphone-uri de mijloc din lume care are comunicare prin satelit, dar modelul de bază Nova 11 oferă doar o comunicare unidirecțională prin satelit. Această serie este, de asemenea, prima serie a mărcii care prezintă tehnologia de cameră XD Portrait pentru senzorii de imagine frontal și dorsal. Acest lucru îi permite să facă fotografii excelente de portret în diferite scene de iluminare, cu detalii excelente pentru a surprinde textura pielii, textura umbrei, culorile precise și altele, pentru a face fotografiile să apară mai bogate.

Specificații și prețuri

Nova 1 este alimentat de un pachet de baterii de 4.500mAh care susține încărcarea rapidă de 66W. Sub capotă, este echipat cu chipsetul Qualcomm Snapdragon 778G doar pentru 4G, care este cuplat cu până la 512 GB spațiu de stocare intern. Partea frontală găzduiește o cameră selfie de 60 megapixeli cu o diafragmă f/2.4, în timp ce partea din spate are un senzor primar de 50 megapixeli cu o diafragmă f/1.9, însoțit de un obiectiv ultra-wide de 8 megapixeli cu o diafragmă f/2.2 și un autofocalizare cu laser. Seria Nova 11 este disponibilă în mai multe opțiuni de culoare și spațiu de stocare. Lansarea oficială va avea loc pe 26 aprilie 2023, însă precomenzile pot fi făcute începând cu 17 aprilie 2023. Modelul de bază și versiunea Pro sunt oferite în patru variante de culoare, respectiv negru, auriu, alb și No. 11 (verde strălucitor).

Huawei Nova 11 Pro și Nova 11 Ultra

Noul 11 ​​Pro

Varianta Pro de la Huawei prezintă multe dintre aceleași caracteristici ca modelul de bază, dar cu anumite upgrade-uri. Nova 11 Pro are un ecran OLED curb de 6,78 inch, cu o rezoluție de 2652 x 1200px, protecție Kunlun Glass și rată de refresh de 120Hz. Sub capotă, acest model este echipat și cu chipsetul Snapdragon 778G doar pentru 4G, care este cuplat cu până la 512 GB spațiu de stocare intern. Acest model este, de asemenea, alimentat de un pachet de baterii de 4.500mAh care susține o rată impresionantă de încărcare rapidă de 100W. Pentru fotografiere, are o cameră principală de 50 megapixeli cu o diafragmă f/1.9, însoțită de un obiectiv ultra-wide de 8 megapixeli cu o diafragmă f/2.2 și un senzor de adâncime de 2 megapixeli. Între timp, partea frontală găzduiește o cameră duală similară cu cea de pe Nova 11 Ultra, cu un shooter de 60 megapixeli cu o diafragmă f/2.4 și un obiectiv de 8 megapixeli cu o diafragmă f/2.2 pentru portret. Acest setup cu cameră duală are ca scop îmbunătățirea fotografiilor de portret chiar și din camerele frontale. De asemenea, trebuie menționat că camera frontală oferă zoom optic de până la 2x și zoom digital de până la 5x, în timp ce camera din spate poate oferi zoom digital de până la 10x.

Modelul de top, Huawei Nova 11 Ultra, este modelul de top din această serie de mijloc. Ecranul său OLED curb de 6,78 inch are o rezoluție de 2652 x 1200px, protecție Kunlun Glass și rată de refresh de 120Hz. Similar celorlalte două modele, acest dispozitiv este alimentat de un pachet de baterii de 4.500mAh care susține o rată de încărcare rapidă de 100W. În plus, este echipat cu varianta Snapdragon 778G doar pentru 4G a SoC-ului. Cu toate acestea, acest model este disponibil doar într-o singură configurație de stocare de 512GB. Este important de remarcat faptul că Nova 11 Ultra este primul smartphone de mijloc din lume care oferă obiectiv cu diafragmă variabilă pe camera sa. Pe partea din spate, camera principală este un senzor de 50 megapixeli cu o diafragmă variabilă între f/1.4 și f/4.0 (diafragmă variabilă este oferită și pe noul Xiaomi 13 Ultra, lansat astăzi, care este un telefon flagship de 1000 de dolari). Acesta este însoțit de un obiectiv ultra-wide de 8 megapixeli cu o diafragmă f/2.2 și un senzor de adâncime de 2 megapixeli. În schimb, partea frontală are o configurație duală similară cu cea de pe Nova 11 Pro, cu un shooter de 60 megapixeli cu o diafragmă f/2.4 și un obiectiv de 8 megapixeli cu o diafragmă f/2.2 pentru portret.

Nova 11 Ultra

Toate cele trei modele rulează pe HarmonyOS proprietarul Huawei. În timp ce celelalte două modele nu oferă funcția de mesagerie prin satelit, Nova 11 Ultra oferă funcția de mesagerie bidirecțională prin satelit Beidou. Acest lucru permite utilizatorilor să trimită un mesaj rapid de ajutor atunci când sunt blocați într-o zonă fără semnal de rețea terestră. Această funcție va permite urmărirea precisă pentru a asigura că operațiunile de salvare sunt rapide și eficiente. Trebuie menționat că protecția Kunlun Glass oferită este mult mai durabilă decât chiar și Corning Gorilla Glass Victus 2.

În general, seria Huawei Nova 11 pare a fi o adiție excelentă pe piața telefoanelor inteligente de mijloc. Prețurile sunt, de asemenea, rezonabile pentru funcțiile oferite. Disponibilitatea oficială va fi pe 26 aprilie 2023, dar deja se pot face precomenzi începând cu 17 aprilie