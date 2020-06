Aplicația de mesagerie Telegram și-a îmbunătățit constant funcțiile de-a lungul timpului, astfel încât a ajuns, în prezent, să fie una dintre cele mai apreciate. Update-ul de față aduce noi îmbunătățiri cu privire la chestionare pentru al e face mult mai educative. Chiar înainte de asta, a fost lansată versiunea 6.0, care a implementat folderele pentru chat-uri și multe altele.

Versiunea 6.2 de Telegram este disponibilă și aduce câteva funcții noi. În mare parte aceasta se focusează pe editarea video, fapt ce-l face destul de competent din acest punct de vedere, mai ales pentru faptul că e o aplicație de mesagerie. Acum poți îmbunătăți videoclipurile înainte de a le trimite sau personaliza în funcție de anumiți parametri specifici, cum ar fi expunerea, saturația, căldura și multe altele, toate în aplicația Telegram. În plus, ai posibilitatea de a apropia pentru a scoate în evidență ceea ce dorești mult mai clar. Practic, aproape toate instrumentele de editare care erau disponibile pentru fotografii pot fi acum utilizate în videoclipuri.

În plus, funcția despre care vorbim primește actualizări constante pentru a o îmbunătăți. De acum, poți adăuga stickere animate în orice zonă a videoclipului și să inserezi texte conform preferințelor pentru a adăuga un pic de fler suplimentar.

Demn de menționat, este și secțiunea GIF ce are un tab etichetat “Trending”, plus multe altele pentru emoji, astfel încât să găsești GIF-uri după anumite cuvinte cheie sau care exprimă anumite emoții. În plus, încărcarea acestora va fi mai eficientă.