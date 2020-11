Apple anunță evenimentul „One More Thing” pentru 10 noiembrie

Apple a anunțat un eveniment „One More Thing” pentru 10 noiembrie, in care probabil vom vedea compania anunțând primele sale Mac-uri bazate pe Arm care rulează pe chips-uri Apple Silicon în locul procesorilor Intel pe care compania le-a folosit din 2005.

Limbajul de aici este deosebit de remarcabil: fraza „One More Thing” a fost folosită mult timp de Apple – în special de fostul CEO Steve Jobs – în cuvinte cheie pentru anunțuri semnificative despre produse. Ultima dată când Apple a folosit fraza a fost pentru anunțul iPhone X în 2017 .

Chiar și teaserul de realitate augmentată pe care Apple l-a inclus recent în invitațiile sale la evenimente pare să indice un Mac, arătând o siglă animată Apple ridicându-se spre vizualizator la fel ca atunci când ar deschide capacul unuia dintre laptopurile companiei.

This is super cool. The Apple event logo in AR resembles opening and closing a MacBook.

A new MacBook powered by Apple Silicon is coming. pic.twitter.com/R6pIpJTWPC

— Neil Cybart (@neilcybart) November 2, 2020