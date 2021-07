Cel mai bun aditiv pentru motorina: Top 5 produse in 2021

Atunci când vine vorba de combustibilul mașinii, suntem de acord cu toții că este o cheltuială de care nu putem scăpa. Acest lucru înseamnă că mereu ne-am gândit la modalități care să ne ajute în economisirea banilor din această privință. Dacă te-ai întrebat, o soluție pentru a rezolva rapid și ușor o parte din această problemă chiar există 😉! Prin intermediul acestui ghid, vom vedea care sunt cei mai buni aditivi pentru motorina și avantajele lor pentru a economisi și a menține injectoarele în formă perfectă.

Prin urmare, am dedicat aproximativ 45 de ore pentru a găsi cel mai bun aditiv pentru motorina disponibil pe piață. După ce am testat mai multe produse, timp de o săptămână întreagă, am observat o îmbunătățire a consumului de combustibil și, în general, o creștere a performanței motorului. Am putea folosi aceste produse în toate tipurile de motorină, inclusiv motorină cu conținut foarte scăzut de sulf, combustibili biodiesel și amestecuri de biomotorină care sunt capabile să curețe injectoarele.

În plus, unii aditivi diesel au caracteristica de a preveni răspândirea bacteriilor și microbilor. Alții sunt capabili să lubrifieze componentele motorului pentru a obține rapoarte de compresie mai mari pentru o putere și o eficiență mai mare.

Cel mai bun aditiv motorina – Recomandări 2021

Există foarte mulți aditivi la ora actuală și este dificil să alegi unul dacă nu ești informat. Astfel, înainte de a cumpăra unul, noi am listat cei mai buni aditivi pentru motorină. Aruncă un ochi peste lista noastră și astfel vei putea alege cel mai bun aditiv motorină în funcție de scopul pentru care dorești să-l folosești.

Liqui Moly Diesel-Systempflege

Liqui Moly este un aditiv pentru motorină care nu doar lubrifiază sistemul de injecție dar îl și curăță. Formula pe care o are la bază a fost creată pentru a preveni orice depunere suplimentară de reziduuri, astfel încât camera de combustie va avea o rată foarte mică de înfundare.

Alt plus pe care-l aduce este performanța îmbunătățită deoarece cifra cetanică ridicată va face ca mașina să meargă mult mai silențios și mai ușor. Lichidul mai conține pe lângă aceste proprietăți și antioxidanți care prelungesc durata de viață a sistemului de alimentare.

Pentru a beneficia de avantajele pe care le oferă acest produs, se recomandă utilizarea sa la fiecare 2000 de km parcurși. În urma testării, putem spune că Liqui Moly este un aditiv pentru motorină ieftin și bun care nu doar protejează motorul dar ajută și la obținerea unui consum de motorină cât mai mic.

Avantaje Curăță sistemul de injecție

Mărește performanțele motorului

Scade consumul de motorină

Lubrifiază componentele

Previne coroziunea Dezavantaje Nu oferă proprietăți anti-gelare

Protec Common Rail Diesel System Clean & Protect

Pentru persoanele care au un motor cu injecție diesel directă, de tip Common Rail, cu siguranță vor dori la un moment dat să-l curețe. Ei bine, în acest caz, produsul de față este cel mai potrivit. Nu doar că se pricepe de minune la această sarcină dar oferă și o mai bună funcționare motorului pentru o perioadă cât mai îndelungată de timp.

În urma testării sale, am constatat că Protec Common Rail Diesel este foarte bun pentru menținerea în condiții bune a sistemului de ardere. După ce l-am utilizat cu regularitate s-a observat că elimină impuritățile din sistemul de injecție și optimizează modul în care este pulverizată motorina. Pe lângă cele realizate, acest aditiv asigură și lubrifierea injectoarelor.

De altfel, e demn de remarcat și cantitatea în care vine (375 g) deoarece produsul poate fi utilizat numai la 80 de litri de motorină. Iar în ceea ce constă prețul, acesta este unul destul de competitiv fapt pentru care își merită locul în acest clasament.

Avantaje Este recomandat pentru mașinile care sunt verificate regulat la service

Înlătură particulele de la injectoare

Asigură lubrifierea pieselor sistemului de ardere

Are un raport calitate-preț foarte bun Dezavantaje Este destinat special pentru sistemul de injecție

Berner Diesel

Dacă până acum nu ai mai încercat să utilizezi aditivi pentru motorină, poți acorda o șansă acestui produs care poate fi pus în aplicare o singură dată. Natura cantității sale mici face să nu-i porți de de grijă în comparație cu alte produse. Folosirea sa e facilitată de faptul că poți turna în rezervor toată cantitatea de aditiv atunci când acesta este aproape gol după care poți face plinul liniștit cu 40-60 de litri de combustibil.

Berner Diesel a fost creat pentru a fi folosit în cazul instalațiilor moderne de tipul Common Rail și pompe cu sistem de injecție. Ca proprietăți, acesta curăță duzele, respectiv pompa de injecție de orice depunere. Prin urmare, combustibilul va trece prin sistemul mașinii care acum este mult mai protejat și astfel uzura se va reduce considerabil. Iar pentru cei care urmăresc să obțină un consum de motorină mai redus, acest lucru va fi realizat datorită faptului că aditivul vă îmbunătăți modul în care este pulverizat combustibilul.

Există șansa ca fără un aditiv, surplusul de apă să dăuneze instalației mașinii. Dar prin intermediul acestuia, condensul poate fi neutralizat și chiar îndepărtat întrucât durata de viață a pieselor va crește considerabil.

Avantaje A fost creat special pentru a fi utilizat în cadrul instalațiilor moderne

Îndepărtează depunerile aflate în pompa de injecție

Oferă protecție împotriva coroziunii

Reduce consumul de motorină Dezavantaje Cantitate mică

TC1 Bilugazoil MecaTech

Dacă dorești ca motorul mașinii tale să beneficieze de un aditiv și acest produs este foarte bun deoarece reușește să curețe injectoarele dar și supapele camerei de ardere.

Tc1 Bilugazoil crește numărul cetanic cu două puncte și îmbunătățește în mod direct combustia pentru a spori modul în care performează motorul diesel.

Prin scăderea ratei de uzură a motorului și noxele emise vor fi mai reduse și, prin urmare, motorul va fi mult mai puternic, asigurând o pornire fără rateuri la temperaturi scăzute.

Acest aditiv vine într-o cantitate de 1 litru și ajunge pentru a fi folosit pentru 1000 litri de combustibil.

Avantaje Împiedică depunerea calamitei pe componentele motorului

Raportul calitate-preț este foarte echilibrat

Oferă protecție împotriva coroziunii la care este supus motorul

Reduce consumul de combustibil Dezavantaje Cantitate mare. Pentru unii aceasta poate constitui un dezavantaj datorită faptului că va trebui purtat în mașină până când sunt tratați cei 1000 litri de motorină

Triax Diesel Ultra Complete – All-in-One

Cele mai multe persoane care se orientează pentru aditivi cu un nivel de concentrație mai mare, recomandă acest produs. Formula care stă la baza sa e unică pe piață și, per total, se adresează tuturor problemelor care pot interveni la un motor pe motorină.

Performanța motorului este crescută de către compusul acestui aditiv extrem de eficient care poate îndepărta depunerile nedorite de pe injectoare, pistoane și valve. Așa cum este prezentat și de producător, Triax Diesel Complete oferă cinci funcții în același timp, și anume: prevenirea din timp a depunerilor, lubrifierea componentelor, diminuarea efectelor combustibilului diesel cu conținut mic de sulf, scăderea consumului de motorină și creșterea performanței motorului.

Din punct de vedere al dimensiunii, flaconul conține 118ml de soluție care poate fi folosit pana la 95 litri de combustibil. Astfel, o sticlă are trebui să fie îndeajuns pentru a fi utilizată la aproximativ două plinuri.

Avantaje Concentrat și suficient pentru două plinuri

Raportul calitate-preț este foarte echilibrat

Lubrifiază eficient

Curăță componentele Dezavantaje Nu modifică cifra octanică a combustibilului

Cum alegi cel mai bun aditiv diesel?

Există mulți aditivi pentru motorină pe piață și poate fi deosebit de dificil, în primul rând, să-ți faci o opinie despre care este cel mai bun produs. Prin urmare, chiar înainte de a începe să alegi cel mai bun aditiv de motorină, asigurați-te că înțelegi câțiva factori care ar trebui luați în considerare cu atenție.

Tipul aditivului

Acest lucru este legat de ceea ce dorești să obții utilizând un aditiv pentru motorină. Există o varietate de aditivi de combustibil care pot avea funcții diferite, deci cel mai bine este mai întâi să-ți faci o listă și să cauți acel tip specific de aditiv care te poate ajuta.

Rata de utilizare

Unele produse necesită să fie utilizate împreună cu motorina de fiecare dată când alimentezi. Alte produse necesită o rată de utilizare doar periodică, la intervale regulate. Alegerea ta depinde în mod evident de ceea ce este convenabil pentru tine.

Există beneficii pentru utilizarea aditivului la fiecare aprovizionare, deoarece veți păstra întotdeauna combustibilul cât mai tratat. Problema este că poate fi destul de scump. Dacă ești în favoarea tratamentelor periodice, riscul este că s-ar putea să uiți uneori să mai folosești aditivul. În mod similar, alegere este influențată și de mașină dacă este nouă sau mai veche.

Impactul asupra mediului

Suntem cu toții conștienți astăzi de impactul pe care îl are arderea carburantului asupra mediului. Și în timp ce producătorii de petrol respectă reglementările de mediu, aditivul de combustibil pe care îl folosești nu ar trebui să submineze aceste eforturi ale producătorilor de combustibil. Citește eticheta foarte bine și verifică dacă există substanțe chimice dăunătoare care pot avea un efect negativ asupra mediului.

Multifuncționalitate

Am spus că există aditivi cu funcții specifice. Cu toate acestea, în alegerea unui aditiv de combustibil, este întotdeauna mai bine să optezi pentru un produs care poate îndeplini o multitudine de funcții în același timp pentru a-ți oferi cea mai bună valoare în ceea ce privește raportul calitate-preț. De exemplu, dacă un produs este capabil să protejeze motorul, sistemul de alimentare cu combustibil și, în același timp, să stabilizeze calitatea motorinei și să crească cifra cetanică conținută în acesta, înseamnă că este multifuncțional și că e mult mai bun decât un produs conceput numai pentru unul dintre aceste scopuri.

Compatibilitate

Verifică întotdeauna dacă aditivul pentru motorină pe care dorești să îl utilizezi este compatibil cu motorul diesel și sistemul de alimentare al mașinii tale. Există produse care sunt mai specifice decât altele pentru anumite tipuri de motoare diesel și sisteme de combustibil, în timp ce există și cele care sunt potrivite pentru uz general.

Întrebări și răspunsuri

De ce sunt necesari aditivii pentru combustibil?

Aditivii pentru combustibili nu erau necesari în trecut. Dar adevărul este că aceștia au devenit o nevoie în zilele noastre, pentru un motiv simplu: combustibilul de astăzi nu mai este ceea ce a fost.

Companiile petroliere care rafinează combustibilul se află sub o mare presiune pentru a reduce conținutul de sulf datorită noilor standarde de control al emisiilor. Deși acest lucru este destinat să contribuie la protejarea mediului, un efect secundar este calitatea combustibililor rafinați, care astăzi e semnificativ mai scăzută. Combustibilii au mai multe elemente nedorite și nu sunt la fel de stabili.

Cel mai ieftin mod de a elimina sulful este prin hidrotratare, un proces în care sulful este îndepărtat și înlocuit cu hidrogen. Cu toate acestea, un efect secundar al acestui proces este că hidrogenul tinde să reacționeze și să elimine compușii care furnizează motorinei o acțiune lubrifiantă adecvată.

Deoarece sistemul de alimentare al vehiculului se bazează în mare parte pe motorină pentru a rămâne lubrifiat, lipsa lubrifierii poate provoca daune grave în timp. Adică, poate provoca uzură între piesele metalice nelubrifiate, reducând durata de viață a componentelor.

De aceea, una dintre utilizările aditivilor pentru combustibil este menținerea funcției de lubrifiere, compensând astfel lipsa lubrifierii naturale.

Care sunt beneficiile aditivilor pentru motorină?

Beneficiile aditivilor pentru motorină variază de la un produs la altul. Aditivii pot ajuta la îmbunătățirea lubrifierii motorinei, rezolvând, de asemenea, problema depunerilor de sedimente, reducerea cifre cetanice și fluxului de temperatură scăzută, precum și numeroase alte beneficii pentru acțiunea bactericidă și anti-alge datorită utilizării biomotorinei până la 15%. Mulți producători susțin, de asemenea, că aditivii pot crește puterea vehiculului și pot îmbunătăți economia de combustibil, dar acestea sunt adesea înșelătoare și trebuie verificate în funcție de aditiv.

Ce este cetanusul și de ce trebuie potențat?

Motorina nu este clasificată ca benzina în funcție de numărul de octani pentru a indica cea mai bună ardere și, prin urmare, cea mai bună eficiență. Conținutul de cetanus este parametrul pentru motorină. Acesta e o măsură a capacității motorinei de a arde sau de a se aprinde în timpul comprimării combustibilului în pistoane. Cetanusul este un gaz incolor care necesită căldură pentru a declanșa. Iar fiindcă motoarele diesel comprimă aerul făcându-l super fierbinte înainte de injectarea combustibilului necesar, îmbunătățirea cifrei cetanice din combustibil poate îmbunătăți, de asemenea, performanța motorului. Deci, de ce ar trebui potențat nivelul de cetanus? Pentru a îmbunătăți performanța generală a motorului diesel.

Adăugarea aditivilor anulează garanția vehiculului?

Introducerea unui aditiv în motorină nu anulează garanția vehiculului. Acest lucru se datorează faptului că producătorii de motoare originale produc, de asemenea, propria marcă de aditivi de combustibil, care poate fi foarte asemănătoare cu produsele terțe. În plus, producătorii de motorină introduc adesea aditivi în produsele lor pentru a-i face să iasă în evidență de concurență și să respecte reglementările.

Cum adaug aditivi în combustibil?

Producătorii de aditivi pentru combustibil au propriile metode diferite de utilizare a produselor lor, deci este recomandabil să verificați instrucțiunile înainte de a goli sticla în rezervor. În general, cel mai bine este să aveți rezervorul de combustibil aproape gol, astfel încât să puteți turna cantitatea potrivită de aditiv în rezervorul de combustibil al mașinii înainte de a-l umple cu motorină.

Ar trebui să pun aditivi în motorină?

Pentru a reduce uzura prematură a motorului, un aditiv diesel te-ar putea ajuta. Astfel, un bun aditiv diesel te va scuti să cheltuiești bani inutil și te va face ajuta să călătorești mult mai mulți kilometri fără probleme.

Concluzii

Alegerea unui aditiv bun de motorina nu este un proces ușor. Din acest motiv, este recomandat să evaluezi bine diferitele produse disponibile pe piață. Îți poți face foarte ușor o idee numai din recomandările noastre și să înțelegi cât de utili sunt aditivii pentru motorină; desigur, cele mai bune produse sunt la un preț ridicat, dar poți găsi și produse la prețuri mici care să-ți poată satisface nevoia.

Pentru a reduce uzura prematură a motorului, datorită faptului că motorina care se află la pompe are mai puține proprietăți lubrifiante (impusă prin lege pentru a reduce impactul poluant), este necesar să se restabilească calitatea optimă a combustibilului, iar un aditiv pentru motorină capabil să acționeze ca un agent de curățare a injectoarelor diesel va avea exact acest scop.

Mai ales în sezonul de iarnă, dacă te afli în regiuni deosebit de reci sau la munte, un bun aditiv diesel își va economisi bani și te va face să câștigi mult mai multe călătoriile tale fără probleme pentru vehiculul diesel.