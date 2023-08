CMF Watch Pro de la Nothing: Atractiv, Accesibil, dar fără Wear OS

Luna aceasta, Carl Pei a anunțat CMF, un sub-brand pentru Nothing, care se va concentra pe aducerea de dispozitive mai accesibile, dar păstrând același ADN care face ca Nothing să fie diferit față de restul dispozitivelor de pe piață. Pei a anunțat că vom vedea o pereche de căști wireless adevărate, împreună cu un smartwatch, mai târziu în acest an. Acum, au apărut unele informații despre CMF Watch Pro, arătând ce a făcut compania până acum.

CMF Watch Pro nu va rula Nothing OS și va costa mult mai puțin decât alte smartwatch-uri de pe piață. Unele bannere scurse arată că CMF lucrează la trei produse care urmează să fie lansate în curând. În primul rând, avem un încărcător USB Type-C cu 3 porturi de 65W GaN, apoi o pereche de căști cu anulare a zgomotului numite Buds Pro și un smartwatch numit Watch Pro. Toate cele trei produse au culoarea distinctivă CMF by Nothing, ceea ce nu este o surpriză.

Privind CMF Watch Pro, acesta are un ecran pătrat cu colțuri rotunjite și o curea portocalie. Curea pare a fi integrată, dar nu suntem siguri dacă este doar o alegere vizuală sau dacă curea va fi cu adevărat integrată. Ceasul are un ecran AMOLED de 1,96 inch cu suport always-on, oferă o luminozitate maximă de 600 de niți și, dintr-un motiv ciudat, o rată de reîmprospătare de 50Hz. De asemenea, beneficiază de 100 de fețe de ceas și urmărirea a peste 100 de antrenamente. Ceasul vine cu monitorizare a ritmului cardiac și a oxigenului din sânge pentru urmărirea somnului și a stresului, și poate chiar să gestioneze apeluri prin Bluetooth cu reducerea zgomotului AI. În plus, bateria poate dura până la 13 zile, cu condiția să dezactivați AOD.

Un alt aspect dezvăluit despre CMF Watch Pro este că nu va rula Wear OS. Acest lucru nu ar trebui să fie o surpriză, deoarece se speculează că smartwatch-ul va costa sub 70 de dolari, așa că puteți înțelege de ce compania ar dori să aleagă o altă cale. Sunt foarte interesat să văd ce sistem de operare vom obține pentru smartwatch. Zvonurile au indicat că ne uităm la o dată de lansare în septembrie pentru toate cele trei produse și, având în vedere că suntem aproape acolo, nu ar trebui să dureze mult până când vom afla mai multe despre aceste produse la care CMF by Nothing a lucrat.

