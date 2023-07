Nothing OS 2.0 a fost lansat: Iată noutăţile!

Intr-un anunț recent, compania tech Nothing a dezvăluit noul lor produs revoluționar – Nothing Phone 2, care vine echipat cu sistemul de operare actualizat, Nothing OS 2.0, bazat pe Android 13. Această lansare aduce o serie de inovații și funcționalități noi, menite să îmbunătățească experiența utilizatorului.

O caracteristică distinctivă a noului Nothing Phone 2 este designul său transparent și Glyph, care atrage atenția. Cu ajutorul Nothing OS 2.0, telefonul oferă o interfață de utilizator aproape stock, asigurând o experiență simplă și intuitivă.

Nothing OS 2.0 cele mai importante noutăţi

Printre cele mai notabile îmbunătățiri aduse de Nothing OS 2.0 se numără:

Monocromul simbolurilor de aplicații – Acestea au fost proiectate pentru a elimina elementele distractive. Noile simboluri monocrome nu doar reduc elementele de distracție, ci se potrivesc și temei de culoare unic al Nothing. Widget-uri pe ecranul de blocare – Acum, utilizatorii pot adăuga până la opt widget-uri și două scurtături pe ecranul de blocare, permițându-le acces rapid la informațiile esențiale. Personalizarea aspectului ecranului principal – Nothing OS 2.0 permite utilizatorilor să personalizeze aspectul ecranului principal cu o configurație de patru sau cinci coloane. De asemenea, opțiunea de a afișa etichetele aplicațiilor de pe ecranul principal este disponibilă. Blocarea aplicațiilor încorporate – În timp ce predecesorul său nu a oferit suport pentru această funcționalitate, Nothing OS 2.0 vine cu o caracteristică importantă – posibilitatea de a adăuga protecție prin cod PIN, model sau amprentă digitală pentru deschiderea unei aplicații. Utilizatorii pot adăuga oricâte aplicații doresc pe lista de aplicații blocate. Clonarea aplicațiilor – Această nouă funcționalitate oferită de Nothing OS 2.0 este extrem de utilă pentru cei care au mai multe conturi pe platforme precum WhatsApp sau Facebook. Prin crearea unei clone a unei aplicații, utilizatorul obține o versiune independentă a aceleiași aplicații, permițându-i să se autentifice cu un cont diferit în fiecare versiune. Aceasta este o soluție excelentă pentru a gestiona diferite conturi fără a fi nevoie să comutați între ele.

Pe lângă acestea, Nothing OS 2.0 aduce și opțiuni de personalizare pentru bara de stare, permițând utilizatorilor să afișeze viteza internetului, procentul de încărcare a bateriei și iconița modului de vibrație. De asemenea, există și opțiuni de personalizare pentru luminile LED de pe spatele telefonului.

Este important de menționat că Nothing OS 2.0 va fi disponibil pentru utilizatorii de Nothing Phone 1 începând cu luna august, aducându-le acestora toate îmbunătățirile și funcționalitățile oferite de noul sistem de operare.