Cum îşi va integra Google inteligenta artificială în motorul de căutare?

Google, compania care a creat primul motor de cautare din lume, face progrese considerabile in integrarea inteligentei artificiale in platforma sa de cautare. In urma cu cateva saptamani, Google a prezentat o noua tehnologie de conversatie numita Bard, care a concurat direct cu Bing Chat de la Microsoft. Cu toate acestea, Google se pregateste sa lanseze o noua AI, numita Magi, care va revolutiona motorul sau de cautare. Aceasta va fi conceputa pentru a aduce o componenta conversationala la Google Search, permitand utilizatorilor sa puna intrebari mai profunde si sa gaseasca raspunsuri la intrebari pe care rezultatele de cautare obisnuite nu le-ar putea raspunde.

Planurile Google pentru integrarea AI in Search

Conform unui raport recent al Wall Street Journal, noua strategie de cautare a Google se va departa de lista obisnuita de rezultate de cautare, care include link-uri, imagini si alte elemente de cautare. Pana acum, strategia companiei era cunoscuta intern sub numele informal de „10 linkuri albastre”, deoarece obiectivul sau este de a raspunde la orice intrebare in primele 10 rezultate de cautare. Cu toate acestea, noua strategie vizeaza integrarea in rezultatele de cautare a conversatiilor cu AI, a videoclipurilor scurte, a postarilor pe retelele sociale si a altor continuturi de la creatori.

Aceasta noua experienta de cautare ar trebui sa atraga in special utilizatorii tineri care consuma mai mult continut scurt, cum ar fi videoclipurile TikTok. Cu toate acestea, conform Google, aceasta schimbare este si o decizie pragmatica legata de evolutia web-ului. Compania ar fi facut cunoscut intern ca numarul de site-uri active a stagnat in ultimii ani si ca utilizatorii se indreapta tot mai mult catre alte aplicatii pentru a gasi informatii. Prin urmare, Google Search trebuie sa lupte impotriva unei batalii cu doua taisuri, nu numai impotriva AI, ci si impotriva TikTok si altor aplicatii similare.

Sub noua strategie, Google va continua sa prezinte cat mai multe informatii utile posibil pe prima pagina de cautare, ceea ce inseamna ca utilizatorii nu vor trebui sa deruleze pagini pentru a gasi ceea ce au nevoie. Aparitia promite sa fie mai vizuala si mai umana. Aspectul conversational al AI integrate in Google Search ar trebui sa ii incurajeze pe utilizatori sa puna mai multe intrebari suplimentare, asa cum pot face deja pe Bing Chat din motorul de cautare Microsoft. Scopul pare sa fie imbogatirea rezultatelor de cautare prin oferirea acestora de capacitatea de a gasi raspunsuri la intrebari pe care rezultatele de cautare obisnuite nu le-ar putea gasi.

Cand va ajunge noul motor de cautare Google?

Documentele interne vazute de WSJ sugereaza ca Google intentioneaza sa implementeze cel putin unele dintre aceste schimbari de cautare in acest an, cu toate ca nu a fost mentionat un cronograma specific. Continutul pe care il veti vedea in rezultatele de cautare nu va fi limitat la serviciile Google, cum ar fi YouTube, si poate implica chiar si toate videoclipurile TikTok. Raportul dezvaluie, de asemenea, intentia Google de a furniza atributia necesara in rezultatele de cautare si instrumente de alfabetizare pentru a „da incredere” proprietarilor de site-uri cu privire la utilizarea continutului lor. Aceasta masura reprezinta un progres semnificativ in protectia drepturilor de proprietate intelectuala si asigura proprietarilor de site-uri recunoasterea pe care o merita pentru munca lor.

Google lucreza deja la implementarea AI in unele dintre serviciile sale existente, cum ar fi Mesaje, dar fara brandul Bard. Cu toate acestea, compania a pus recent la dispozitia clientilor Workspace chatbot-ul sau de conversatie, Bard. Cu adaugarea lui Magi, capacitatile de AI ale Google arata chiar mai bine ca niciodata.

Google isi propune sa revolutioneze motorul sau de cautare prin integrarea inteligentei artificiale in acesta. Planurile sale vizeaza adaugarea unei componente de conversatie la Google Search, permitand utilizatorilor sa puna intrebari mai profunde si sa gaseasca raspunsuri la intrebari pe care rezultatele de cautare obisnuite nu le-ar putea raspunde. Compania vrea sa faca Google Search mai vizual, snackable, personal si uman, oferind utilizatorilor o experienta de cautare mai bogata si mai captivanta. Cu toate acestea, Google trebuie sa lupte impotriva AI si a altor aplicatii de cautare, cum ar fi TikTok. Cu toate acestea, cu lansarea Magi, se asteapta ca capacitatile AI ale Google sa fie mai bune ca niciodata.

Sursa: WSJ