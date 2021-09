Așteptarea s-a încheiat, iar Sex Education Sezonul 3 este acum în flux. Deși fanii au trebuit să aștepte un an jumate pentru a obține noua serie populară, se așteaptă să fie destul de grozav.

Indiferent dacă acest lucru este adevărat sau nu, vom afla în câteva ore, pe măsură ce recenziile încep să se scurga. Dacă sunteți în căutarea de informații despre distribuția serialului, puteți consulta acest ghid.

Pentru cei care nu știu, seria a fost lansată astăzi, adică, 17 septembrie 2021. Ora de lansare a seriei a fost 12:00 AM Pacific Time (PT) / 3: 00 AM Eastern Time (ET), 22:00 Ora Romaniei.

Acum, revenind la subiectul aflat la îndemână. În acest articol, vom discuta unde să vizionați serialul online. Mai mult, dacă există o modalitate de a viziona serialul gratis în condiții de siguranță și legal, pe această notă, să începem.

Pași pentru a urmări Sex Education Sezonul 3 gratis online

Înainte de a discuta despre asta, trebuie să știți că serialul de comedie-dramă va fi lansat pe Netflix. Dacă nu ați urmărit încă primele două sezoane, accesați acest link .

Înainte, cea mai mare întrebare este: o puteți viziona gratis pe Netflix? Din păcate, răspunsul la această întrebare este nu. Momentan, streaming-ul nu oferă o încercare gratis utilizatorilor. Trebuie să cumperi un abonament pentru a te bucura de filme și emisiuni pe Netflix.

Pentru vești bune, dacă locuiți în SUA și utilizați T-Mobile, veți obține un cont Netflix fără costuri suplimentare. Cu toate acestea, vi se cere să plătiți taxa inițială pentru planurile T-Mobile .

Ești încântat de Sex Education Sezonul 3? Care sunt așteptările dvs. de la aceasta? Nu ezitați să le împărtășiți în secțiunea de comentarii.