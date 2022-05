Huawei Nova 9 SE Recenzie: Un telefon cu un design modern si functii de ultima generatie

Huawei Nova 9 SE este cea mai recenta lansare de la gigantul chinez Huawei. Este un telefon cu un design modern si care arata si se simte foarte bine la atingere. Spre deosebire de vechea sa versiune, aceasta noua lansare vine la pachet cu o multime de surprize despre care vom discuta in urmatoarele randuri. De aceea, consideram ca Huawei Nova 9 SE recenzie este bine-venita pentru utilizatorii de tehnologie care-si propun sa treaca la un alt nivel in materie de telefoane mobile.

Inainte de a vorbi despre aspecte tehnice, vom discuta cateva detalii care tin de designul acestui dispozitiv. Capteaza atat atentia celor care il detin, cat si a celor care il privesc. Daca alegeti sa cumparati acest Huawei Nova 9 SE recenzie in culoarea Crystal Blue care este putin oglindita, veti avea mica bijuterie in mainile voastre. Capacul din spate va fi si din sticla curbata lucioasa, aspect care va atrage atentia asupra acestui telefon.

Probabil ati auzit deja de telefonul cu camera de 108 MP cu supraincarcare de 66 W – Huawei nova 9 SE. Cel mai nou smartphone de gama medie de la Huawei, care este definit de caracteristici inovatoare si elemente de design modern, vine cu camera foto de inalta rezolutie de 108 MP, HUAWEI SuperCharge de 66 W, design palpitant si functii creative de vlog, precum si functii interesante EMUI 12, care face utilizarea HUAWEI nova 9 SE mult mai distractiva.

Huawei Nova 9 SE Recenzie: Cu ce specificatii vine acest telefon?

Pe langa faptul ca este un telefon care arata bine si are o camera foto incredibila, Huawei Nova 9 SE este un telefon care impresioneaza si prin specificatiile sale. Am pregatit o lista cu cele mai interesante aspecte ale acestui telefon, exact asa cum sunt prezentate de catre producator:

Afisaj – LCD FHD+ de 6,78 inchi, frecventa de reimprospatare de 90 Hz, frecventa de esantionare la atingere de 270 Hz

Procesor – Qualcomm Snapdragon 680

RAM + stocare – 6GB + 128GB, 8GB + 128GB

Camera frontala — 16MP f/2.2 ultra wide

Camere principale:

108 MP f/1.9 principal

8MP f/2.2 cromatica reala

2MP f/2.4 ultra-larg

2MP f/2.4 ultra spectru

Baterie si incarcare — 4.000 mAh, 66 W Huawei SuperCharge

Culori – albastru cristal, negru miez de noapte, alb perlat

Huawei Nova 9 SE are un ecran mare si se simte si mai masiv atunci cand il tii in mana. Daca va plac telefoanele mari, care pot fi utilizate pentru o multime de actiuni, va veti bucura din plin de acest telefon. Nova 9 SE este un telefon excelent pentru tinerii care doresc sa se apuce de vlog sau cei care detin deja un canal de YouTube pe care-l actualizeaza constant cu videoclipuri noi.

Cat de buna este camera foto pe noul HUAWEI Nova 9 SE?

HUAWEI Nova 9 SE este echipat cu un sistem AI Quad Camera de 108 MP, care este compus dintr-o camera principala de 108 MP, un obiectiv cu unghi ultra-larg de 8MP, un obiectiv Bokeh de 2MP si un obiectiv macro de 2MP.

Cu o capacitate mai mare de pixeli, camera principala de 108 MP ultra high definition va permite sa va dezlantuiti creativitatea. Indiferent daca fotografiati peisaje, portrete, arhitectura sau mai mult, in timpul zilei sau noaptea, in momentul in care faceti o fotografie, HUAWEI nova 9 SE surprinde ceea ce vedeti cu detalii precise si o claritate mai mare. Este o camera ideala atat pentru fotografierea obiectelor, naturii, cat si pentru selfie-uri sau fotografii alaturi de prieteni sau familie.

Performanta

In ceea ce priveste performanta, acest Huawei Nova 9 SE vine cu chipset-ul Snapdragon 680 si 8GB RAM. Sincer, nu sunt prea multe lucruri de spus la acest capitol. Functioneaza destul de bine pentru sarcinile de zi cu zi, si suntem convinsi ca ne poate surprinde placut si in momentul in care il folosim pentru a ne juca, deoarece cu siguranta va rula excelent ultimele jocuri aparute pentru telefoanele mobile.

Smartphone-ul este alimentat de un procesor Qualcomm Snapdragon 680 si ruleaza pe sistemul de operare EMUI 12. Sistemul de operare ofera o experienta de utilizator fluida, sigura si de incredere, fie pentru lucru, studiu, jocuri sau divertisment.

Utilizatorii pot avea acces rapid la setarile de redare a muzicii, Wi-Fi si bluetooth fara a parasi ecranul principal atunci cand gliseaza pentru a activa ”Panoul de control”. Desi dispozitivul nu accepta serviciile Google Play, aplicatiile pot fi descarcate din galeria de aplicatii Huawei. Cand vine vorba despre stocare, telefonul are 8 GB RAM si 128 GB ROM.

Ecran

Avand un design ultra-subtire, Huawei nova 9 SE este echipat cu un afisaj de 6,78 inchi, in timp ce masoara doar 7,94 mm subtire. Cantarind 191 g, are o prindere confortabila si se potriveste cu usurinta intr-o geanta de mana sau in buzunar.

Smartphone-ul are un ecran de inalta calitate, cu o rezolutie de 2388×1080 pixeli si o gama de culori P3. Ecranul are o rata de reimprospatare de 90 Hz si o rata de esantionare tactila de 270 Hz. In plus, afisajul este inconjurat de rame ultra-subtiri – rama de sus are o grosime de 1,1 mm, in timp ce cele doua laterale au o latime de 1,05 mm. Spatele telefonului este realizat din sticla 3D, care are un efect lucios si o textura lucioasa.

Software

Huawei Nova 9 SE ruleaza in continuare pe acelasi software ca telefoanele Huawei anterioare ca Android 12 cu EMUI 12.0.1. Acest lucru nu reprezinta un dezavantaj deoarece software-ul EMUI 12.0.1. ruleaza excelent pe aceste telefoane si este deocamdata cea mai buna solutie a acestui producator.

Cat timp trebuie sa incarc HUAWEI Nova 9 SE pentru a obtine o incarcare completa?

La ce foloseste un smartphone cu o configuratie uimitoare a camerei si un aspect rafinat daca nu te poate multumi pe tot parcursul zilei? Indiferent daca alegeti sa va jucati, ascultati muzica, lucrati sau pur si simplu navigati pe internet, timpul de incarcare al HUAWEI nova 9 SE este mentinut la minimum datorita suportului HUAWEI SuperCharge de 66 W, care dureaza doar 15 minute pentru a incarca bateria pana la 60%, sau 36 de minute pana la 100%.

Smartphone-ul este, de asemenea, certificat de TÜV Rheinland Safe Fast Charge Certification pentru capacitatea sa de a se incarca rapid si in siguranta.

Concluzii

Huawei Nova 9 SE Recenzie

Huawei Nova 9 SE este un telefon bun, se incarca rapid, are o autonomie buna si un hardware optimizat pentru sistemul sau de operare. Din pacate nu putem recomanda acest telefon oricui din cauza lipsei de servicii google, ce sunt vitale, totusi daca doriti sa incercati ceva nou ca si experienta si nu mai doriti sa fiti dependeti de serviciile google, ei bine acest telefon ar putea fi pentru tine.