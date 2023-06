Huawei Watch Buds Review în limba romană

Huawei Watch Buds este un produs inovator și interesant, care oferă practicitate și comoditate celor care vor să aibă mereu la îndemână un smartwatch și niște căști wireless. Cu toate acestea, are și unele dezavantaje și compromisuri care ar putea să nu satisfacă toate tipurile de utilizatori.

În această recenzie, voi analiza designul, funcționalitatea, performanța și raportul calitate-preț al Huawei Watch Buds, bazându-mă pe informațiile de mai sus și pe propria mea experiență cu acest dispozitiv.

Design

Huawei Watch Buds are un design elegant și sofisticat, cu o carcasă din oțel inoxidabil și o curea din piele. Are un singur buton lateral, cu o coroană rotativă care amintește de ceasurile tradiționale. Cureaua se poate schimba cu ușurință cu alta compatibila, datorită sistemului de prindere standard.

Cel mai interesant aspect al designului este mecanismul deschidere care ascunde căștile sub cadranul ceasului. Acesta se deschide printr-o simplă apăsare pe o clapetă situată sub ora 6 și dezvăluie două căști mici și rotunde, care se fixează magnetic la dispozitiv și se încarcă împreună cu el. Este o soluție ingenioasă și originală, care atrage atenția și stârnește curiozitatea.

Ecranul ceasului este un AMOLED de 1.43 inci, cu o rezoluție de 466 x 466 pixeli. Este luminos, colorat și clar, oferind o vizibilitate bună din orice unghi și în orice condiții de lumină. Se poate personaliza cu diferite teme și cadrane, în funcție de preferințele utilizatorului.

Un dezavantaj al designului este grosimea și greutatea ceasului, care sunt superioare celor ale altor modele Huawei. Ceasul are 15 mm grosime și 66.5 g greutate, fiind mai masiv decât Apple Watch Ultra, de exemplu. Acest lucru se datorează faptului că trebuie să găzduiască căștile în interiorul său, dar poate fi incomod pentru unii utilizatori sau pentru cei cu încheieturi mici.

Un alt neajuns al designului este lipsa impermeabilității ceasului, care nu este potrivit pentru înot sau duș și limitează funcțiile de monitorizare a activităților sportive. Acest lucru se explică prin faptul că compartimentul căștilor nu permite sigilarea completă a dispozitivului.

Funcționalitate

Huawei Watch Buds funcționează pe sistemul de operare HarmonyOS de la Huawei, care oferă o interfață fluidă și intuitivă. Se poate conecta la telefon prin Bluetooth și permite primirea notificărilor, apelurilor sau mesajelor pe ecranul ceasului.

Ceasul are o serie de senzori și funcții pentru monitorizarea sănătății și a fitnessului. Poate măsura ritmul cardiac, nivelul de oxigen din sânge, calitatea somnului, nivelul de stres și temperatura pielii. Poate detecta automat o multime de tipuri de exerciții fizice și oferă feedback și sfaturi în timp real. Are și un GPS integrat, care permite urmărirea traseului și a distanței parcurse.

Căștile sunt ușor de utilizat și oferă o calitate bună a sunetului. Nu este nevoie să se distingă care este căștiul drept și care cel stâng, deoarece acestea recunosc automat poziția lor cu un mic gest al capului. Au o anulare activă a zgomotului, care reduce interferențele din mediul înconjurător. Au și un mod de transparență, care permite auzirea sunetelor exterioare.

Un punct slab al funcționalității este durata bateriei căștilor, care este destul de scăzută. Acestea au o autonomie de doar 3 ore de redare continuă sau 2 ore de convorbire, ceea ce le face nepotrivite pentru utilizări prelungite sau pentru călătorii lungi. Se pot încărca rapid în ceas, dar acest lucru reduce și autonomia ceasului.

Un alt aspect negativ al funcționalității este imposibilitatea de a conecta căștile la alte dispozitive decât telefonul, cum ar fi laptopul sau tableta. Acest lucru limitează versatilitatea lor și le face dependente de telefon.

Performanță

Huawei Watch Buds are o performanță satisfăcătoare, atât ca smartwatch, cât și ca căști. Ceasul are un procesor, care asigură o rulare rapidă și fără întârzieri a aplicațiilor și a funcțiilor. Are o baterie de 410 mAh, care oferă o autonomie de până la 3 zile în modul normal sau de până la 14 zile în modul economic.

Căștile au un procesor, care garantează o conexiune stabilă și o sincronizare precisă cu ceasul și telefonul. Au o baterie de 30 mAh fiecare, care oferă o autonomie de până la 3 ore în modul normal sau de până la 5 ore în modul economic.

Atât ceasul, cât și căștile au o rezistență bună la zgârieturi și șocuri, datorită materialelor de calitate folosite. Ceasul are un cadran din sticlă safir, iar căștile au un strat ceramic.

Raport calitate-preț

Huawei Watch Buds are un preț destul de ridicat, fiind unul dintre cele mai scumpe smartwatch-uri ale Huawei. Costă 2.499 lei sau 499 euro, ceea ce îl face mai scump decât Apple Watch 8 sau Samsung Galaxy Watch 5.

Acest preț se justifică prin faptul că oferă două dispozitive într-unul singur: un smartwatch și niște căști wireless. Însă, dacă luăm în considerare calitatea și funcționalitatea fiecărui dispozitiv în parte, raportul calitate-preț nu este foarte avantajos.

Există smartwatch-uri mai performante și mai versatile pe piață, care oferă mai multe funcții, o autonomie mai mare și o compatibilitate mai largă cu alte dispozitive. De asemenea, există căști wireless mai bune pe piață, care oferă un sunet mai bogat, o baterie mai durabilă și o conectivitate mai flexibilă cu alte surse audio.

Prin urmare, Huawei Watch Buds este un produs destinat celor care caută practicitatea și originalitatea de a avea două dispozitive într-unul singur, dar nu celor care caută cea mai bună calitate sau performanță posibilă.