LG si Samsung reiau discutiile pentru un parteneriat in industria OLED

Gigantii tehnologici sud-coreeni LG si Samsung sunt din nou in discutii pentru un parteneriat in industria OLED, care ar putea aduce beneficii pentru ambele companii. Conform The Elec, Samsung Electronics si LG Display au reluat discutiile pentru un parteneriat care ar presupune ca LG sa furnizeze mai mult de 200.000 de panouri OLED albe (WOLED) catre Samsung pentru o noua linie de televizoare Samsung, care ar putea fi lansata in 2024. Aceasta ar putea fi doar inceputul unei colaborari mai lungi.

De la LCD la OLED

La inceputul anilor 2020, discutiile dintre cele doua companii au fost initiate la solicitarea guvernului sud-coreean, in contextul unei situatii internationale in care companiile chineze producatoare de panouri LCD, precum BOE, au crescut pretul acestora, amenintand dominatia Samsung in industria televizoarelor. In acel moment, Samsung se concentra tot pe tehnologia LCD, in timp ce LG isi concentra atentia pe OLED.

De atunci, OLED a castigat o cota de piata tot mai mare, in detrimentul LCD, iar Samsung si-a dat seama ca trebuie sa se diversifice si in directia OLED, cel putin pana cand Micro LED va deveni o alternativa accesibila din punct de vedere financiar.

Avantajele si dezavantajele OLED

OLED are unele avantaje fata de LCD, cum ar fi contrastul ridicat si negrul profund al fiecarui pixel, dar si dezavantaje, cum ar fi dificultatea de a atinge niveluri ridicate de luminozitate, esentiala pentru vizualizarea HDR sau in camere luminoase, dar si problema „burn-in. LG a gasit solutii inovatoare pentru a reduce riscul de „burn-in”, cum ar fi detectarea logo-urilor si modificarea pixelilor din zona respectiva a ecranului, astfel incat sa nu se ard atat de repede, insa acestea nu sunt solutii absolute.

Parteneriatul dintre LG si Samsung ar putea fi benefic pentru ambele companii, iar utilizatorii vor beneficia de televizoare mai performante. Samsung va putea sa isi diversifice oferta de televizoare cu ajutorul panourilor OLED furnizate de LG, iar LG va putea sa isi reduca pierderile operationale. In plus, Samsung va diminua dependenta de companiile chineze din lantul de aprovizionare cu LCD-uri, ceea ce ii va oferi un avantaj in negocierile cu acestea.

Parteneriatul dintre LG si Samsung in industria OLED ar putea fi un pas important pentru ambele companii, care isi doresc sa fie lideri in industria televizoarelor. In plus, utilizatorii vor beneficia de televizoare mai performante, care vor oferi o experienta de vizionare mult mai placuta.