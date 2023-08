Motorola Moto G54 5G: Detalii despre Următorul Smartphone Accesibil!

#Motorola Moto G54 5G Listed on TENAA.



6.5" 120Hz Full HD+ display

20:9 aspect ratio

4,850mAh battery

8GB of RAM

256GB of storage

50MP OIS cam, 16MP Front

Android 13

side-mounted FPS

stereo speaker

Ambrosia, Ballad Blue, Coronet Blue, and Outer Space colour options#MotoG54 pic.twitter.com/vqrMUcvNap