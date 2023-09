Samsung se pregătește de lansare: Galaxy A05 și A05s, telefoanele care promit să cucerească piața!

Samsung se pregătește să lanseze două noi smartphone-uri accesibile până la sfârșitul acestui an: Galaxy A05 și Galaxy A05s. Primele informații despre aceste telefoane au început să apară cu două luni în urmă, sugerând că acestea ar putea avea un design asemănător cu predecesorii lor. Recent, au fost dezvăluite mai multe detalii despre camerele lor și alte caracteristici.

Modelul Galaxy A05 are numărul de model SM-A055F, în timp ce Galaxy A05s are numărul de model SM-A057F. Ambele telefoane nu dispun de conectivitate 5G. Ele sunt echipate cu procesorul MediaTek Helio G85, o îmbunătățire față de procesorul Exynos 850 al modelului Galaxy A04s. Ambele modele vin cu 4GB RAM. Galaxy A05 dispune de o configurație cu două camere pe spate, în timp ce Galaxy A05s are trei camere, ambele având o cameră principală de 50MP.

Galaxy A05s include și NFC, caracteristică care lipsește de pe Galaxy A05. Ambele telefoane sunt echipate cu un difuzor, microfon, flash LED, GPS, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 și un port USB Type-C. Ele rulează Android 13 și ar putea beneficia de două sau trei actualizări majore ale sistemului de operare. Ambele modele au sloturi dedicate pentru două cartele SIM și un slot microSD. Doar modelul Galaxy A05s dispune de un cititor de amprente montat lateral.

Se așteaptă ca ambele smartphone-uri să fie alimentate de o baterie de 5,000mAh și să suporte încărcare rapidă de 15W. Samsung intenționează să lanseze modelele Galaxy A05 și Galaxy A05s în Australia, Noua Zeelandă și Asia de Sud-Est.

În contextul lansărilor de flagship-uri și a dispozitivelor Fan Edition, Galaxy A05 se anunță a fi unul dintre cele mai accesibile telefoane din gama Samsung. Se așteaptă ca A05 să fie disponibil pe piață mai târziu în acest an, având în vedere un program de lansare de 12 luni. Predecesorul său, Galaxy A04, a fost lansat în octombrie 2022.

Cu aceste noi modele, Samsung continuă să își consolideze poziția pe piața smartphone-urilor, oferind opțiuni variate pentru toate bugetele și nevoile consumatorilor.