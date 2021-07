Statistici Netflix: Cele mai urmarite productii si cati abonati are Netflix

Army of the Dead a fost cel mai urmărit film, Shadow and Bone a fost cel mai urmărit serial, iar Too Hot to Handle a fost cel mai urmărit reality show dintre producțiile Netflix.

Netflix, cea mai mare platformă de conținut din industrie, continuă să își mențină câștigurile în perioada pandemiei. Deși există o scădere în special în SUA, interesul global este mare.

Câți abonați are Netflix?

Conform rapoartelor din al doilea trimestru al anului, numărul total de abonați la Netflix a crescut la 209 milioane. În această perioadă, au fost câștigați 1,5 milioane de noi abonați, în timp ce 430 de mii de abonați s-au pierdut în SUA. Se pare că pierderea abonaților va continua, în special în țările în care vaccinarea a atins rate ridicate.

În paralel cu numărul de abonați, veniturile au crescut cu 19,4 la sută și au ajuns la 7,3 miliarde de dolari. Cu toate acestea, profitul din exploatare a fost redus la 1,84 miliarde de dolari, datorită creșterii costurilor de exploatare. Cu efectul noilor producții, compania își propune să câștige 5,4 milioane de abonați în al treilea trimestru al anului.

Cele mai vizionate producții Netflix: