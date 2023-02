The Last of US: cel de-al cincilea episod al seriei primeşte un teaser și va fi lansat vineri

Al patrulea episod din The Last of Us a fost difuzat ieri (5) pe HBO și HBO Max , prezentând noi povești pentru serialul inspirat de joc. La sfârșitul episodului, HBO a lansat un teaser pentru cel de-al cincilea episod al serialului și a dezvăluit, de asemenea, că următorul episod va fi difuzat în mod excepțional vineri, 10 februarie.

Materialul promoțional pentru cel de-al cincilea episod arată că Joel și Elie se vor confrunta cu consecințele acțiunilor lor în ultimul episod. Odată cu apariția de noi personaje, episodul promite să fie plin de suspans de la început până la sfârșit. Noul episod marchează, de asemenea, punctul de mijloc al primului sezon al lui The Last of Us, care va avea nouă episoade. Serialul are deja un al doilea sezon garantat și va reveni duminica săptămâna viitoare.

Schimbarea datei de difuzare a episodului are loc din cauza Super Bowl LVII, marea finală a ligii de fotbal american din Statele Unite, NFL. Pentru a nu concura cu evenimentul care atrage milioane de telespectatori la televizor și care va fi difuzat duminică (12), HBO a decis să înainteze următorul episod până vineri (10). Vezi mai jos teaserul promoțional pentru următorul episod.

Vezi teaserul celui de-al cincilea episod din The Last of Us

Distribuția The Last of Us

Distribuția serialului îi prezintă pe protagoniștii Pedro Pascal în rolul lui Joel și Bella Ramsey în rolul lui Ellie. De asemenea, în distribuție sunt Gabriel Luna în rolul lui Tommy , Anna Torv în rolul Tess , Nico Parker în rolul Sarah , Murray Bartlett în rolul lui Frank , Nick Offerman în rolul lui Bill , Melanie Lynskey în rolul lui Kathleen , Storm Reid în rolul Riley , Merle Dandridge în rolul lui Marlene ., Jeffrey Pierce ca Perry , Lamar Johnson ca Henry , Keivonn Woodard ca Sam , Graham Greene ca Marlon si Elaine Miles ca Florence .