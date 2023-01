Cu câteva zile înainte de difuzarea serialului The Last of Us pe HBO, așteptarea continuă să urce printre fanii jocului cult. Ca de obicei, criticii au avut acces la episoade din timp, iar părerile lor sunt suficiente pentru a-i liniști pe cei mai îngrijorați. Într-adevăr, toată lumea este de acord că această adaptare bifează toate căsuțele unei capodopere.

Dacă ai așteptat cu nerăbdare sosirea serialului The Last of Us, nu ești singur. În Statele Unite, adaptarea semnată HBO va ateriza pe ecrane pe 15 ianuarie. În Europa, situația este puțin mai complicată și nimeni nu știe încă când vom putea urmări acest prim sezon. Oricum, acum este momentul să cunoaștem părerea criticilor care au avut șansa să vadă serialul înaintea tuturor.

The Last of Us îi face pe toți să fie de acord. „The Last of Us este cea mai bună adaptare de jocuri video din toate timpurile ”, se aventurează să spună Germain Lussion pentru Gizmodo. Ceva care să dea tonul. La început, criticii îi laudă pe showrunneri pentru respectul lor exemplar pentru opera originală. După cum sugeraseră deja trailerele , seria este într-adevăr extrem de fidelă jocului.

Serialul The Last Of Us va fi o adaptare excelenta a jocului video

Povestea seriei serialului nu va deriva așadar din portbagajul jocului video. Joel și Ellie se vor întâlni într-adevăr la 20 de ani de la moartea fiicei acestui prim, într-o lume incendiată și sângerată de o infecție care transformă oamenii în creaturi monstruoase. Dar, ca și în joc, miezul lucrării este în relația dintre bătrân și tânără.

În plus, seria își permite unele abateri de la materialul său de bază. Acest lucru se concentrează într-adevăr mult mai mult pe personajele sale și pe dezvoltarea lor pe măsură ce povestea progresează decât pe scenele de acțiune și suspans, așa cum au confirmat înșiși creatorii seriei. . „Serialul reușește cu îndemânare să aducă un omagiu iubitor materialului sursă, fără a fi prea atașat de el”, scrie Nathan Ingraham pentru Engadget .

În cele din urmă, criticii evidențiază performanța excelentă a celor doi actori principali, Pedro Pascal și Bella Ramsey, în special cea din urmă. „Ramsey este genial în rolul lui Ellie ”, explică Germain Lussion. „Personajul este inteligent, hilar și spune orice îi trece prin cap. Puteți chiar, uneori, să o urâți pe Ellie din cauza laturii ei provocatoare și enervante. »

În cele din urmă, criticii salută ambiția serialului de a se îndepărta de alte nume mari din gen, în minte The Walking Dead, oferind în schimb o poveste plină de speranță. După cum explică Joshua Rivera pentru Polygon, omenirea va căuta mai degrabă să se regăsească în comunitate decât să supraviețuiască în grupuri mici care sunt agresive unul față de celălalt. Cu toate riscurile pe care le presupune.