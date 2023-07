HBO și Netflix: Serialele importante de pe HBO acum şi pe Netflix

Într-o veste care a stârnit entuziasm în rândul pasionaților de seriale, s-a anunțat o nouă înțelegere între HBO și Netflix, două gigante ale industriei televiziunii și streaming-ului online. Această colaborare va aduce pe platforma Netflix unele dintre cele mai populare și apreciate seriale de la HBO, însă fani trebuie să mai aștepte puțin pentru a vedea titlurile cele mai așteptate.

Warner Bros Discovery și Netflix au încheiat un acord pentru a permite difuzarea unor seriale HBO pe platforma Netflix. Astfel, întreaga serie Insecure, care a rulat pe HBO între 2016 și 2021, este acum disponibilă pe Netflix, iar alte producții sunt în curs de adăugare.

Warner Bros Discovery a confirmat că seriale precum „Band of Brothers”, „The Pacific”, „Six Feet Under” și „Ballers” vor fi adăugate în curând pe Netflix. De asemenea, fanii serialelor „True Blood”, care în prezent sunt difuzate pe Hulu, vor putea urmări aceste producții pe Netflix în afara Statelor Unite. Toate aceste seriale vor fi disponibile și pe platforma Max (fostul HBO Max).

Cu toate acestea, este important de menționat că în lista serialelor aduse pe Netflix nu se regăsesc încă producții de marcă precum Game of Thrones și Succession, care au captivat audiențele în ultimii ani, sau altele precum The Sopranos sau The Wire, care au rămas în memoria colectivă drept unele dintre cele mai mari seriale din trecut. Cu toate acestea, Warner Bros Discovery pare să fie deschisă să ofere conținut HBO și pe alte platforme, în dorința de a obține venituri considerabile prin licențierea producțiilor originale în întreaga lume.

Faptul că seriale precum „Insecure” vor fi disponibile pe Netflix va aduce cu siguranță milioane de noi spectatori pe platforma de streaming. Warner Bros Discovery nu va rata ocazia de a atrage atenția publicului cu astfel de producții de succes. Cu toate acestea, momentul exact al lansării și durata disponibilității altor seriale HBO pe Netflix rămân deocamdată incerte.

Astfel, fanii serialelor HBO și Netflix așteaptă cu nerăbdare momentul în care vor putea savura aceste producții de calitate pe platforma preferată de streaming. Prin această colaborare, două mari puteri ale industriei aduc bucurie și diversitate în peisajul televizional, oferindu-le telespectatorilor mai multe opțiuni și posibilități de a se bucura de seriale de înaltă calitate.

Așadar, să ne pregătim pentru maratonul serialelor HBO pe Netflix!