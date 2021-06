Trilogia Hobbit ajunge la Netflix pe 1 iulie 2021

Trilogia Hobbit vine pe Netflix pe 1 iulie 2021! Gigantul de streaming tocmai a anunțat lansarea celor trei filme ale universului Stapanul Inelelor. Aceasta este șansa dvs. de a afla despre sau de a reda aventurile lui Bilbo Baggins, Gandalf Cenușiu și ciudata creatură numită Gollum înainte de evenimentele trilogiei inițiale.

În data de 17 iunie 2021, contul Twitter Netflix a publicat un tweet care anunța sosirea unei noi producții în catalogul Netflix .

NETFLIX VA TRANSMITE ÎNTREAGA TRILOGIE THE HOBBIT

Netflix Romania confirmă, de asemenea, știrea: „Trilogia Hobbit vine pe 1 iulie!” . Pentru a-și îmbogăți catalogul, liderul de streaming a reușit să negocieze drepturile de difuzare pentru univers, care include 3 filme: Hobbitul: o călătorie neașteptată (2012), Hobbitul: dezolarea lui Smaug (2013) și Hobbitul: The Bătălia celor cinci armate (2014).

Pentru cei care nu știu, trilogia Hobbit relatează călătoria lui Bilbo Baggins, unchiul lui Frodo și a lui Gandalf Cenușiu la Muntele Singuratic. Însoțiți de o bandă de pitici, se vor confrunta cu un Dragon terifiant, Smaug. În timpul călătoriei sale, Bilbo Baggins va întâlni Gollum, o creatură fascinată de inel. La fel ca filmele Lord of the Rings , toate cele trei lungmetraje au fost regizate de Peter Jackson.

În distribuția trilogiei, găsim mai mulți actori care au apărut în universul Lord of the Rings, printre care Ian McKellen (Magneto of X-Men), Cate Blanchett, Evangeline Lilly și Orlando Bloom. Este o adaptare, foarte slabă și uneori prea extinsă, a romanului Hobbitul scris de Tolkien în 1937. Vei vedea sau vei vedea din nou trilogia Hobbitului imediat ce va sosi pe Netflix?