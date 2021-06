Activare/dezactivare mesagerie vocala vodafone – Se intampla de multe ori sa fim intr-o zona in care nu avem semnal sau sa nu avem cum sa raspundem pentru ca vorbim deja cu altcineva. In trecut, la inceputurile telefoniei mobile, apelurile care veneau in astfel de situatii erau „ratate”, nu stiai ca te-a sunat cineva. Insa odata cu modernizare retelelor a aparut si mesageria sau casuta vocala. Casuta vocala este serviciul suplimentar care te notifica ori de cate ori cineva te apeleaza si te afli in afara ariei de acoperire a operatorului sau discuti cu altcineva si nu renunti la apel sau ai telefonul inchis.

Cel care suna poate lasa un mesaj vocal si il putem asculta imediat ce avem din nou semnal sau am terminat de vorbit la telefon, am deschis telefonul. Se genereaza notificari automate cu ora si numarul de telefon al celui care a sunat, dar si cu detaliile legate de disponibilitatea unui mesaj vocal.

A nu se confunda cu serviciul de apeluri pierdute, care doar notifica asupra apelului si apelantului, ora cand ai avut un apel „ratat”. Casuta vocala are si mesaj de intampinare, inregistrat de catre cel care detine cartela si ne ajuta sa primim mesaje vocale scurte la nevoie. Avem o capacitate de 20 de mesaje stocate, fiecare a cate 2 minute, nu mai mari. Cand se atinge capacitatea maxima de stocare apelantii primesc mesajul clasic legat de imposibilitatea inregistrarii datorita unui numar maxim de mesaje deja stocate.

Daca ai un SIM Vodafone si vrei sa activezi rapid Mesageria vocala vodafone va fi foarte simplu. Sunt cativa pasi de urmat, pe care ii poti nota undeva sau ii poti salva pentru a putea sa refaci setarile ori de cate ori doresti.

Ce ai de facut pentru a activa Mesageria vocala vodafone?

Vodafone Vox, mesageria vocala de la Vodafone se activeaza simplu prin apelarea numarului special *100#. De aici selectam Contul Meu, Servicii Active. Alegem Casuta Postala, Mesageria Vocala si urmam pasii din meniu. Ascultarea mesajelor vocale inregistrate se poate face apeland 333 sau 334. Codul cerut va fi 0000#. Setarea mesajului de intampinare personalizat este posibila doar prin apel la 888;

Dupa activare Mesageria vocala vodafone va fi activa atat timp cat numarul are abonamentul sau extraoptiunea active. Daca la PrePay nu mai platim o vreme si nu avem extraoptiuni active casuta vocala se va dezactiva la un moment dat si toate mesajele deja stocate si setarile se vor pierde;

Reactivarea mesageriei vocale Vodafone e posibila. Se apeleaza *222 si se alege Ramura Mesagerie Vocala, se urmeaza pasii indicati sau se tasteaza *100# urmat de tasta de apel si se alege Contul Meu, Servicii Active urmarindu-se iarasi pasii indicati automat.

Ce ai de facut pentru a dezactiva Mesageria vocala vodafone?

Vodafone Vox se dezactiveaza la fel de simplu. Tastam ##002# si apasam tasta de apel. Alternativ putem suna la *222 si alegem Mesagerie Vocala. Se afiseaza imediat un mesaj de confirmare la varianta cu ##002#, iar toate redirectionarile se dezactiveaza pe loc. Atentie, se vor dezactiva orice fel de redirectionari existente deja pe telefon si mesageria vocala! In functie de retea s-ar putea sa puteti dezactiva si on-line sau direct la Relatii Clienti. E obligatoriu sa avem semnal cand incepem procedurile de dezactivare a mesageriei vocale Vodafone.

Acestia sunt pasii pentru activarea si dezactivarea mesageriei vocale in Reteaua Vodafone. In doar cateva secunde ati terminat operatiunea. Orice probleme si mesaje de eroare intampinati le veti clarifica la Relatii Clienti, acolo unde se pot face si verificari amanuntite asupra cartelei si contului personal asociat utilizatorului dvs.