Cum cumperi de pe Amazon în România? Ghid pas cu pas și recomandări 

Cum cumperi de pe Amazon în România probabil e întrebarea pe care ți-o pui în acest moment, în primul rând pentru că, ce-i drept, cândva în trecut, cumpărăturile de pe Amazon cu expediere în România ridicau mari probleme. În schimb, lucrurile s-au mai schimbat între timp, iar procesul a devenit mult mai ușor. În acest articol îți vom prezenta câteva modalități foarte simple cu ajutorul vei învăța cum cumperi de pe Amazon în România (sau de la oricare comercial care, de obicei, nu livrează în România), fără probleme și cu taxe cât mai mici.

Poate Amazon să livreze produse în România?

Răspunsul la această întrebare este: depinde. Pe de o parte, Amazon livrează foarte multe articole în România, inclusiv o mare parte din accesoriile pentru telefon, articole de îmbrăcăminte, decorațiuni, cărți și alte chestii de acest gen. Așadar, da, livrează în România, în schimb cu siguranță te-ai confruntat cu mesajul ”This item cannot be shipped to your selected delivery location” atunci când ai vrut să comanzi ceva – în special dacă este vorba de produse mai valoroase, cum ar fi electrocasnice, gadget-uri. Așadar, răspunsul ar fi că Amazon livrează unele articole în România, dar nu chiar pe toate.

Metode cu ajutorul cărora poți cumpăra de pe Amazon în România

În cele ce urmează, îți vom prezenta ce poți face pentru a avea aces la aproape toate articolele de pe Amazon expediate în România. Există multe modalități prin care poți face acest lucru posibil, chiar dacă, bineînțeles, s-ar putea ca unele produse să fie imposibil a fi expediate în țară.

Pagina internațională Amazon

Probabil că nu știai că Amazon are un portal de căutare special care îți arată doar articolele care pot fi expediate la adresa ta actuală. Iată un link către aceasta. Dar, pentru a utiliza pe deplin acea pagină, trebuie mai întâi să îți configurezi adresa „1-Click”, astfel încât Amazon să știe în ce țară dorești livrarea. Aceasta este singura modalitate de a te asigura că vei obține rezultate relevante la căutare. Pentru a face acest lucru, accesează această pagină, asigură-te că adresa ta actuală este listată ca adresă implicită și activează opțiunea 1-Click în partea dreaptă. Este foarte ușor să faci acest lucru. Pur și simplu intri pe pagină, iar probabil opțiunea 1-Click va fi dezactivată. Trebuie doar să o activezi.

Cam asta este tot. Când te întorci să cauți ceea ce îți doreai să cumperi, vei vedea doar articolele care au posibilitatea de a fi livrate la adresa actuală. Dacă ceea ce dorești să cumperi tot nu poate fi livrat, avem o altă metodă cu ajutorul căreia ai putea obține articolul respectivă. Citește în continuare cum cumperi de pe Amazon în România.

Expedierea articolelor de pe Amazon în România cu un expeditor de pachete

Chiar și după ce ți-ai configurat adresa 1-Click, Amazon tot nu îți va expedia o mulțime de articole în România, deoarece le expediază doar în Statele Unite. Este cunoscut faptul că este dificil să cumperi produse electronice de pe Amazon.com în România, dar chiar și articole mai simple pot fi greu de obținut.

În aceste cazuri, va trebui să lucrați cu un expeditor de colete (”package forwarder”), o companie care vă va primi coletul la depozitul său din SUA și îl va expedia la adresa dumneavoastră din România. Iată cum procedați:

Pasul 1: Alegeți un expeditor de colete

Alegerea expeditorului de colete potrivit este o etapă importantă, deoarece această decizie va determina cât de repede veți primi comanda și cât de mult trebuie să plătiți pentru acest serviciu. Printre cele mai populare servicii de acest gen se numără Planet Express (pentru pașii următori, ne vom raporta la Planet Express ca fiind expeditorul de colete ales).

Pasul 2: Trimiteți comanda dvs. la Planet Express

Imediat ce v-ați înscris la Planet Express, veți primi o adresă poștală unică la depozitul lor. După ce vă decideți asupra articolelor pe care doriți să le cumpărați, introduceți adresa poștală Planet Express în loc de adresa poștală de acasă și totul este gata. Dacă nu vă puteți introduce adresa de acasă ca adresă de facturare a cardului de credit, ar trebui să puteți folosi fără probleme și adresa depozitului Planet Express.

Pasul 3: Vă vor anunța când ajunge pachetul dvs.

Imediat ce comanda dvs. ajunge la depozitul Planet Express, vă vor trimite fotografii ale pachetului pentru a vă anunța că a sosit. De asemenea, vi se va oferi o serie de opțiuni de expediere din care puteți alege. Am constatat că, în general, există cel puțin 4 opțiuni de expediere care corespund la 4 combinații diferite de preț și viteză. Uneori, pot exista până la 10 sau mai multe opțiuni de expediere – depinde doar de greutatea, dimensiunea și valoarea pachetului dumneavoastră.

Concluzii cum cumperi de pe Amazon în România

În general, expedierea articolelor Amazon în România folosind Planet Express este surprinzător de ușoară și fără probleme. Costurile sunt mici și, din experiența mea, chiar veți ajunge să economisiți bani, deoarece prețurile Amazon sunt adesea mult mai mici decât cele ale comercianților cu amănuntul locali din România. Dacă faceți cumpărături de pe Amazon.com, sau de la orice alt comerciant cu amănuntul care expediază doar în SUA, acest serviciu poate fi folosit cu încredere.

Probabil nici nu mai trebuie menționat că ai nevoie de un cont Amazon pentru a putea plasa comenzi. După ce te înregistrezi, cauți produsul pe care îl dorești, îl adaugi în coșul de cumpărături, iar când ai găsit tot ce îți este necesar, va trebui să selectezi modalitatea de plată și opțiunile de livrare disponibile. Ți se va afișa și cam când vei primi comanda, dar trebuie să știi că, de asemenea, pe Amazon Germania se găsesc și produse care provin de la comercianți din afara UE. În astfel de situații, vor trebui plătite taxe vamale, ceea ce înseamnă că prețul transportului ar putea costa destul de mult (am auzit situații în care la poștă, de fapt, aceste taxe au trebuit plătite, nefiind incluse în costul transportului afișat pe site).

Întrebări frecvente cum cumperi de pe Amazon în România

Cum cumperi de pe Amazon

Este Amazon disponibil în România?

Unele produse Amazon.com se livrează în România, dar multe nu. Metoda nr. 1 descrisă mai sus vă va ajuta să găsiți produsele care sunt livrate în România, iar metoda nr. 2 vă permite să primiți 100% din articolele de pe Amazon.com livrate în România.

Oferă Amazon transport gratuit în România?

Nu, Amazon nu oferă transport gratuit în România, dar Metoda #2 de mai sus vă arată cum să obțineți livrarea comenzii dvs. de pe Amazon în România pentru 10 dolari sau mai puțin.

Cât costă transportul maritim Amazon în România?

Taxa de expediere de la Amazon către România depinde de articolele pe care le cumpărați și de cât de repede doriți să le primiți. Dacă folosești portalul de căutare internațională de la Amazon, poți plasa articolele în coș și poți vedea cât va costa transportul înainte de a face plata. Dacă articolul pe care îl cumpărați nu va fi expediat direct în România, puteți folosi calculatorul de expediere Planet Express de mai sus pentru a calcula cât va costa.

Cât timp durează expedierea către România de către Amazon?

Dacă Amazon va expedia articolul dvs. direct în România, în mod normal durează cel puțin 5-7 zile lucrătoare, iar în unele cazuri poate dura ceva mai mult. Desigur, Amazon are diferite opțiuni de expediere din care puteți alege, dar metodele de expediere mai rapide pot fi destul de scumpe.

Ce articole va expedia Amazon în România?

Este greu de enumerat categoriile de articole pe care Amazon le va expedia în România, deoarece acest lucru depinde de politicile de expediere ale vânzătorilor individuali. Cu toate acestea, atunci când folosești un expeditor de colete, poți obține practic orice articol Amazon expediat în România, inclusiv cărți, DVD-uri, software, îmbrăcăminte, produse pentru copii, produse de înfrumusețare și cosmetice, electronice de consum, ceasuri, articole de lux, articole de îngrijire personală, consumabile științifice, aparate de bucătărie, jocuri, artă și artizanat, produse de sănătate, bagaje, articole pentru animale de companie, produse de exterior, mobilier, bijuterii, articole de îmbunătățire a locuinței, unelte de grădină, instrumente muzicale, echipamente sportive, pantofi, jucării, jocuri video și multe altele.

Funcționează Amazon Prime în România?

Dacă aveți Amazon Prime prin Amazon.com, toate comenzile dvs. vor fi eligibile pentru livrare gratuită, dar numai în SUA. Asta înseamnă că, dacă comanda dvs. nu este livrată în România, puteți să o trimiteți gratuit la Planet Express, iar de acolo să fie trimisă mai departe la adresa dvs.

Pot să cumpăr cărți Kindle de pe Amazon în România?

Puteți cumpăra cărți Kindle numai din magazinul Amazon în care este înregistrat Kindle-ul dumneavoastră, ceea ce înseamnă că, dacă ați cumpărat un Kindle de pe Amazon.com, trebuie să cumpărați cărțile tot de acolo.

Cum pot plăti pentru comanda mea de pe Amazon din România?

Puteți plăti comanda Amazon cu un card de credit, carduri de debit, conturi bancare, carduri de magazin Amazon.com și carduri cadou Amazon.

Dacă nu puteți utiliza niciuna dintre aceste metode, puteți profita de serviciul ”Shop For Me” al Planet Express, prin care Planet Express va cumpăra produsul dorit de dumneavoastră cu ajutorul cardului de credit, iar dumneavoastră îi veți plăti direct, în loc să plătiți Amazon.

Pot să cumpăr carduri cadou Amazon din România?

Da, puteți cumpăra carduri cadou Amazon din România în același mod în care ați cumpăra orice alt produs. Soldul va fi aplicat în contul magazinului Amazon de unde le cumpărați, așa că asigurați-vă că sunteți pe site-ul Amazon corect (Amazon.com, Amazon.co.uk etc.) înainte de a finaliza achiziția.