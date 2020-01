Doresti sa vezi un film de actiune dar nu stii la ce sa te uiti? Astazi am sa va prezint cele mai bune filme de actiune care au fost lansate in acest an, de fapt va fi o lista cu filme ce au fost lansate pe ani iar dumneavoastra puteti alege la ce film de actiune doriti sa va uitati.

In mare parte filmele sunt deja vazute, daca nu acestea sunt asteptate cu mare interes de catre mine, este un top personal dar si unul facut cu ajutorul ratingului de pe imdb, acest lucru fiind probabil o strategie buna pentru a va livra cele mai bune filme de actiune pe care le puteti vedea in momentul de fata.

Nu incurajez pirateria, daca un film din lista mea nu se afla la cinema-uri sau pe Netflix, HBO si asa mai departe puteti astepta ca acestea sa apara iar prin vizionarea platita ajutati la crearea continutului de calitate. Sa incepem topul celor mai bune filme de actiune.

Cele mai bune filme de actiune 2020

Am ajuns cu pasi repezi si in 2020, timpul trece extrem de repede iar astazi am sa va prezint cele mai bune filme de actiune din anul 2020, acest top este facut din timp, insa vor aparea actualizari frecvente pentru ca toti cititorii sa fie multumiti de rezultate cat mai bune.

1. Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn (2020)

Chiar și cei mai duri critici ar putea fi de acord că Harley Quinn a lui Margot Robbie a fost câștigătoare cand vine vorba de Suicide Squad. Pe fondul multor, multor probleme ale filmului de ansamblu, performanța animată a lui Robbie nu a fost una dintre ele. Este suficient să spunem, în timp ce The Suicide Squad va servi drept o repornire ușoară a francizei, Warner Bros./DC știe când au un lucru bun și i-au oferit lui Harley Quinn propriul ei film. Destul de sigur, acest blockbuster viitor pare cu adevarat senzațional.

2. Mulan

Deși este ușor să obții numai pareri proaste despre toate aceste nenorocite remake-uri live-action de la Disney în prezent, Mulan este, totuși, o proprietate care ar putea beneficia de tratamentul blockbuster. Un film de aventură extravagant în domeniul artelor marțiale, pe care nu îl vedem deseori la Hollywood, cu un rol predominant asiatic, peisaje frumoase și secvențe uimitoare de acțiune este întotdeauna un motiv de sărbătoare, chiar dacă va servi ca încă o revanșă din trecutul recent al Disney. Totuși, Mulan are o multitudine de potențial impresionat. Sperăm că in acest ultim blockbuster Disney isi îndeplinește promisiunea.

3. Black Widow

În acest moment, este o tradiție să deschizi sezonul estival cu cel mai recent film Marvel. De când s-a lansat Iron Man în mai 2008, studioul de supereroi a dominat începutul sezonului de film de vară, iar aceasta este o tendință care va continua cu Black Widow. Filmul de acțiune va servi drept prequel (din motive care ar trebui să aibă sens pentru miliardele de oameni care au văzut Avengers: Endgame în 2019), și o găsește pe Scarlett Johansson reprinzând rolul ei de Natasha Romanoff, adică Black Widow.

4. Fast & Furious 9

Cunoastem foarte bine aceasta franciza de filme, se vorbeste foarte mult despre ea si fara sa fim ipocriti trebuie sa recunoastem ca un numar foarte multi dintre noi am inceput sa o urmarim dupa ce unul dintre actorii principali a decedat intr-un accident de masina la o varsta in care succesul era in floare.

Asteptam filmul cu numarul 9 din franciza Fast and Furious, speram sa fie printre ultimele pentru ca deja se trage foarte mult de par, de la curse cu masini a devenit un film de actiune monumental.

5. Eternals

Nu se știe foarte multe lucruri despre cel de-al doilea film Marvel 2020, dar ceea ce am auzit este suficient pentru a ne da seama ca va fi unul dintre filmele anului. Povestind saga Eternalilor, care este o rasă de ființe nemuritoare care au modelat istoria lumii, Eternals prezintă o distribuție cu toate vedetele condusă de Angelina Jolie, Richard Madden, Gemma Chan, Salma Hayek, Barry Keoghan, Brian Tyree Henry și de Kumail Nanjiani.

Cele mai bune filme de actiune 2019

2019 este primul an in care vom prezenta topuri cu filme asa ca totul incepe de aici, in 2020 vom actualiza aceasta pagina si va vom oferi si filmele bune de actiune din 2020 asa ca nu va faceti griji ca suntem pe final de an.

1. Cold Pursuit 2019

Cold Pursuit este un film de thriller si acțiune din 2019 regizat de Hans Petter Moland (în debutul său la Hollywood) dintr-un scenariu de Frank Baldwin. In film joaca Liam Neeson, Tom Bateman, Tom Jackson, Emmy Rossum, Domenick Lombardozzi, Julia Jones, John Doman și Laura Dern. Este un remake oficial al filmului norvegian din 2014 In Order of Disappearance (Kraftidioten), regizat și de Moland, ce urmează un șofer răzbunător al ploii de zăpadă care începe să ucidă membrii unui cartel de droguri în urma uciderii fiului său.

Filmul a fost lansat în Statele Unite, pe 8 februarie 2019, de Summit Entertainment. A fost un succes moderat de box office, care a însumat peste 76 de milioane de dolari în toată lumea și a primit recenzii în general pozitive din partea criticilor, care au lăudat secvențele de acțiune și umorul întunecat.

2. Alita Battle Angel 2019

Alita: Battle Angel este un film american de acțiune „cyberpunk” din 2019, bazat pe seria de manga japoneză Battle Angel Alita, din anii 1990, de Yukito Kishiro. A fost regizat de Robert Rodriguez și produs de James Cameron, care a co-scris scenariul cu Laeta Kalogridis. Rosa Salazar joacă rolul vocii eroinei titulare Alita, un cyborg care se trezește într-un corp nou, fără amintirea trecutului ei, așa că își propune să-și descopere destinul. Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali, Ed Skrein, Jackie Earle Haley și Keean Johnson joacă roluri de susținere.

Anunțată în 2003, producția a fost întârziată în mod repetat din cauza activității lui Cameron la Avatar (2009) și la succesiunile sale. După ani buni de dezvoltare, Rodriguez a fost anunțat ca director al Alitei în aprilie 2016, cu Salazar care a jucat rolul principal în luna următoare.

Alita: Battle Angel a avut premiera mondială la Odeon Leicester Square în 31 ianuarie 2019 și a fost lansată în Statele Unite, pe 14 februarie 2019, de 20th Century Fox în formatele RealD 3D, Dolby Cinema 3D și IMAX 3D. Este primul film produs de Lightstorm Entertainment de la Avatar. Filmul a adunat peste 404 milioane de dolari la nivel mondial, ceea ce îl face cel mai mare film al lui Rodriguez. A primit recenzii mixte de la critici, cu laudă pentru performanța lui Salazar, scenele de acțiune și efectele vizuale.

3. John Wick: Chapter 3 – Parabellum

John Wick: Capitolul 3 – Parabellum este un film de thriller american de acțiune neo-noir din 2019, care îl are ca personaj omonim pe Keanu Reeves. Este a treia tranșă din seria de filme John Wick, după John Wick (2014) și John Wick: Chapter 2 (2017). Filmul este regizat de Chad Stahelski și scris de Derek Kolstad, Shay Hatten, Chris Collins și Marc Abrams, bazat pe o poveste de Kolstad. De asemenea, joacă Halle Berry, Laurence Fishburne, Mark Dacascos, Asia Kate Dillon, Lance Reddick, Anjelica Huston și Ian McShane.

Cea de-a treia tranșă a fost anunțată în iunie 2017. O mare parte din distribuția și echipajul care a revenit au fost confirmate în februarie 2018, noi membri fiind alăturați în luna mai. Filmările au început în acea lună și au durat până în noiembrie, având loc în New York, Montreal și Maroc.

Parabellum a fost lansat teatral în Statele Unite, pe 17 mai 2019, de Summit Entertainment. A însumat 326 milioane de dolari la nivel mondial, devenind cel mai mare film al francizei în doar 10 zile și a primit recenzii pozitive din partea criticilor, cu elogii pentru secvențele de acțiune, stilul vizual și performanța lui Reeves. O continuare, John Wick: Capitolul 4, este în dezvoltare și urmează să fie lansată pe 21 mai 2021.

4. Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw

Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw (cunoscut și sub denumirea de Hobbs & Shaw și ca Fast & Furious: Hobbs & Shaw la nivel internațional) este un film american de acțiune din 2019 regizat de David Leitch și scris de Chris Morgan și Drew Pearce, pornind de la o poveste de Morgan. Este un spin-off al francizei The Fast and the Furious, iar vedetele Dwayne Johnson și Jason Statham reprosându-și rolurile respective ca Luke Hobbs și Deckard Shaw din seria principală, alături de Idris Elba, Vanessa Kirby, Eiza González, Cliff Curtis și Helen Mirren. Complotul urmărește gruparea personajelor titluare, deoarece sunt forțați să facă echipă cu sora lui Shaw (Kirby) atunci când un terorist îmbunătățit din punct de vedere cibernetic (Elba) și organizația sa amenință lumea cu un virus mortal.

Vedeta de serie și producătorul Vin Diesel au spus pentru prima dată în 2015 că posibile spin-off-uri sunt în curs de dezvoltare, iar Hobbs & Shaw a fost anunțat oficial în octombrie 2017. Leitch a semnat regia în aprilie 2018, iar Kirby și Elba s-au alăturat distribuției în iulie. . Filmările au început în septembrie și au durat până în ianuarie 2019, majoritatea având loc în Londra și Glasgow.

Hobbs & Shaw a avut premiera la Dolby Theatre din Hollywood pe 13 iulie 2019, a fost lansat teatral în Statele Unite pe 2 august 2019 și a adunat 758 milioane de dolari în toată lumea, devenind al optulea film cu cea mai mare sumă din 2019. Filmul a primit în general recenzii pozitive din partea criticilor, cu laudele pentru spectacolele lui Johnson, Statham și Kirby.

5. Stuber 2019

Stuber este un film de comedie american de acțiune din 2019, regizat de Michael Dowse și scris de Tripper Clancy. In film joaca Kumail Nanjiani, Dave Bautista, Iko Uwais, Natalie Morales, Betty Gilpin, Jimmy Tatro, Mira Sorvino și Karen Gillan. Filmul urmărește un șofer Uber cu mană ușoară, pe nume Stu, care alege un pasager care se dovedește a fi un polițist inrait pe urmele unui criminal brutal.

Filmul a avut premiera mondială la South by Southwest pe 13 martie 2019 și a fost lansat teatral în Statele Unite, pe 12 iulie 2019. Stuber a fost produs și lansat de 20th Century Fox. Filmul a primit recenzii mixte de la critici, care au criticat filmul pentru că nu au profitat din plin de potențialul său, dar au lăudat chimia lui Nanjiani și Bautista.

Acesta a fost topul meu pentru 2019, informatiile au fost culese in general de pe Wikipedia, imaginile de pe Google, vizionare placuta!

Alte topuri de filme: