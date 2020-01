Eşti în căutarea unor seriale bune? Ştim că este greu să te decizi, aşa că astăzi îţi voi face un top cele mai bune seriale ce au fost sau se vor lansa anul acesta. Bineînţeles, vom include şi sezoane întregi, pentru că unele dintre acestea chiar merită menţionate şi unele persoane mai uita ce seriale au urmărit.

Îţi voi oferi 10 seriale pe care le poţi urmări, şi cu siguranţă acestea îţi vor place foarte mult, eu sunt un mare fan al serialelor, dar spre deosebire de alte persoane sunt şi foarte pretenţios aşa că mergeţi pe mâini bune.

Sunt foarte multe seriale de oferi, din pacate nu le pot oferi pe toate o data, intr-un top de acest fel, insa iti voi oferi cele mai bune seriale pe care le cunosc eu in momentul de fata, apoi urmeaza ca acest articol sa fie actualizat regulat pentru a oferi unele dintre cele mai bune informatii. Sper sa va placa lista mea de mai jos, va fi impartita pe ani, incepem cu 2019 si vom continua, 2020, 2021, 2022 si tot asa.

Top cele mai bune seriale 2020

Pentru ca suntem la inceput de 2020 va voi oferi deocamdata 5 seriale care au fost anuntate pentru 2020. Sa incepem!

1. Star Trek: Picard

Seria este stabilită la 20 de ani de la ultima apariție a lui Jean-Luc Picard în Star Trek: Nemesis (2002), ce îl găsește profund afectat de moartea lui Data, așa cum este descris în Nemesis, precum și de distrugerea a lui Romulus, așa cum este făcută în filmul Star Trek (2009).

2. The Outsider

Acest serial se bazeaza pe povestea unor anchetatori ce sunt blocati datorita unei crime foarte ciudata. Serialul este asteptat cu sufletul la gura de foarte multi privitori ai genului horror.

3. Hunters

O trupă diversă de vânători nazisti care trăiesc în New York, în 1977, descoperă că sute de oficiali nazisti de rang înalt conspiră pentru a crea un al patrulea Reich în Statele Unite. Echipa eclectică va porni într-o încercare sângeroasă de a-i aduce în justiție.

4. The Stranger

The Stranger este o miniserie thriller britanică care urmează a fi lansata, bazat pe romanul cu același nume de Harlan Coben.

5. The Falcon and the Winter Soldier

Acest serial va fi din universul Marvel bazat pe The Falcon si pe Winter Soldier, cel din urma fiind jucat de romanul Sebastian Stan. Speram sa fie o productie buna!

Top 10 cele mai bune seriale 2019

Vorbim despre cele mai bune seriale in 2019, seriale, si sezoane din seriale ce au fost lansate in aceasta perioada de timp. Nu mai o lungim si ii dam drumu la top.

1. Cernobîl

Probabil cel mai bun serial al anului 2019 este productia HBO, o mini-serie ce ne ofera informatii si o poveste foarte frumoasa in legatura cu dezastrul de la Cernobîl. Mini-seria este cotata pe imdb cu 9.5 si sincer sa fiu isi merita aceasta nota.

2. The Witcher

Din titlu ni se pare cunoscut, The Witcher urmeaza sa fie lansat in decembrie 2019, si poate fii unul dintre cele mai bune seriale ale anului, sau poate, chiar cel mai bun serial al anului. Serialul va concura in mod direct cu HBO, acest serial fiind un raspuns pentru Game of Thrones.

3. La Casa del Papel (sezonul 3)

Sezonul 3 din La Casa del Papel a fost o adevarata surpriza pentru mine, in timp ce multe alte seriale se duc in deriva dupa primele sezoane (13 reasons why), sau chiar dupa primul, „Fabrica de bani” a continuat sa fie foarte bun si il recomand cu mare incredere, daca nu l-ati urmarit, incercati, nu o sa va para rau.

4. Mindhunter (sezonul 2)

In sezonul 2 din Mindhunter avem parte de aceleasi personaje dar cu o noua poveste si cu intorsaturi de situatii ce nu sunt cliseice, ceea ce urasc tot mai mult la serialele din ziua de astazi. Daca ati vazut primul sezon, al doielea este de neratat.

5. The Boys

Un serial la care nu m-am asteptat sa ma uit, si despre care nu credeam ca poate fii asa de bun este The Boys, in care este vorba de super eroi ce nu sunt ceea ce par cu adevarat ca sunt. Povestea si situatiile din acest serial, ajutatde asemenea in urcare de catre actori fac ca The Boys sa aiba o nota foarte buna pe IMDB.

6. Barry (sezonul 2)

Bineinteles eu am vazut si sezonul unu din Barry tot in 2019, nu prea a fost popular acest serial, insa se pare ca este bun si merita de vazut daca cautati ceva de comedie, scurt ce va poate face o seara mai frumoasa.

7. Stranger Things (sezonul 3)

Daca ati crezut ca scapati, ei bine, nu. Stranger Things este in acest top pentru sezonul 3, unul dintre cele mai bune sezoane aparute pentru un serial in 2019. Povestea continua, este un pic mai dramatica, copii au crescut dar se pare ca tot au probleme cu monstri. La final veti avea o surpriza.

8. Black Mirror (sezonul 5)

Oglinda neagra, sau Black Mirror, are 5 disponibil acum pe Netflix, chiar daca avem parte de doar 3 episoade, acestea sunt mari, au povesti foarte bune si te face sa crezi ca urmaresti un film, de fapt te face sa te simti implicat in poveste. Recomand cu mare atentie pentru ca pentru acest serial necesita o minte deschisa si gandire, pentru unii ar parea plictisitor, insa nu.

9. Love, Death & Robots

Un singur cuvant am de spus: GENIAL. Deci, fiecare episod din acest articol are o lungime cuprinsa intre 6 si 15 minute. Iar animatiile difera de la episod la episod. Este in stilul black mirror. (parerea mea), si este foarte bun. Daca credeti ca nu va va place, sper ca macar sa aruncati un ochi, sigur veti gasi ceva interesant.

10. Doom Patrol

Inchei acest top cu un serial DC este vorba despre Doom Patrol care este SF, are si drama in el, actiune si crima. Este bun si il recomand cu placere, unul dintre singurele seriale cu super eroi ce mi-a placut in 2019.

Mentiuni:

Urzeala tronurilor (sezonul 8)

Taboo (sezonul 2)

Our Planet (2019)

Euphoria (2019)

Sex Education (2019)

Ştiu că nu am inclus GOT în top însă nu fiţi dezamăgiţi, deja ştiţi de el, şi este aşa de popular în cât nu cred că veţi duce lipsa. Oricum, dezamăgiţi suntem pentru ultimul sezon….

Acestea sunt recomandările mele, aştept la comentarii şi recomandările voastre, acest top va fi actualizat! Vizionare plăcută!