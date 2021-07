HBO MAX in Romania? Nu inca….

HBO MAX urmează să înlocuiască HBO GO. Ne așteptam să se întâmple la mijlocul acestui an, dar va trebui să așteptăm până anul viitor.

HBO MAX în Romania abia în 2022

Planurile anterioare presupuneau că HBO MAX va înlocui HBO GO în Romania în preajma vacanțelor de vară din acest an. Proprietarii serviciului s-au răzgândit însă, dorind să se concentreze pe deplin asupra dezvoltării pe piețele din America Latină, unde serviciul a debutat în iulie. În consecință, a existat o schimbare, iar acum scopul este de a face serviciul HBO MAX disponibil în Europa la începutul anului viitor.

HBO MAX și HBO GO – care sunt diferențele?

HBO MAX este un HBO GO pe steroizi. În plus față de filme, seriale și programe din propria sa bibliotecă, proprietarul adaugă conținut în catalog de la alți producatori, inclusiv Warner Bros., Cartoon Network, TNT, The CW și New Line. Este, de asemenea, o doză mare de producții originale, cu un buget considerabil – doar în 2022 vor fi lansate 10 astfel de titluri, care vor fi disponibile exclusiv pe site-ul HBO MAX. În plus, vă puteți aștepta la o creștere a calității – rezoluție 4K, HDR și sunet Dolby Atmos.

Cât costă HBO MAX?

În prezent, HBO GO costă 4 euro pe lună și cel mai probabil vom plăti puțin mai mult pentru HBO MAX. Nu știm încă prețurile exacte, dar ne așteptăm ca cel puțin 2/3 euro pe lună să fie plătiți în plus. Un alt lucru este ca la fel ca în străinătate – pot apărea pachete alternative: de exemplu, cu sau fără publicitate (ca în Statele Unite), sau clasic fie mobil (ca în Brazilia sau Mexic).