iOS 16: Toate noutăţile noului sistem de operare iPhone

Apple a prezentat în sfârșit noutatile despre iOS 16, noua versiune a sistemului de operare iPhone. Deși este adevărat că în ultimele luni am început să aflăm câteva detalii prin inevitabilele leak-uri, abia la WWDC 2022 cei de la Cupertino și-au lămurit orice îndoială cu privire la actualizare. Dacă nu apare niciun eveniment neprevăzut, acesta va fi disponibil pentru toată lumea în perioada septembrie-octombrie a acestui an. Coincidend astfel cu prezentarea noii generații a smartphone-ului menționat mai sus.

Cu fiecare versiune de iOS pe care Apple o lanseaza, apare rapid următoarea întrebare: este acesta un salt semnificativ?

Este adevărat că iOS 15 a fost considerat de mulți o actualizare „minoră”. Deși iOS 16 nu vine să revoluționeze funcționarea terminalului —și cu atât mai puțin în industria telefoanelor mobile—, introduce unele funcții pe care utilizatorii le așteptau de ani de zile și pe care, dintr-un motiv sau altul, Apple abia acum le va oferii.

În acest sens, cea mai mare noutate a lui iOS 16 se regăsește în ecranul de blocare, care abia se schimbase în lunga istorie a terminalului. Dar, de asemenea, Apple profită de actualizare pentru a îmbunătăți widget-urile, a căror utilizare a devenit larg răspândită; în mare parte datorită utilizării excelente a dezvoltatorilor. Așadar, revizuim mai jos fiecare dintre noile funcții ale iOS 16.

Ecranul de blocare de pe iPhone este o secțiune cu care interacționăm constant, iar cu iOS 16 va fi reinoita complet. Nu numai în design, ci și în funcționalitate. Noile sale funcții sunt supuse alegerii utilizatorului, deoarece va fi complet personalizabil în multe feluri.

În primul rând, trebuie să vorbim despre wallpaper, ceva care dă nota noastră personală iPhone-ului. Cu iOS 16, puteți schimba imaginea pe parcursul zilei. Dar, de asemenea, fotografiile realizate în modul portret pot fi împărțite în straturi. Acest lucru va permite, de exemplu, să se arate ceasul in spatele persoanelor care apar în fotografie — după cum puteți vedea în imaginea de mai sus—.

De asemenea, utilizatorii vor putea schimba fontul — dintr-o selecție de fonturi predeterminate — și culoarea orei și datei. În același mod, puteți stabili filtre care modifică aspectul fundalului. Practic, Apple ne lasă să personalizam ecranul de blocare să arate orice ne dorim. Dar ce zici de funcționalitate?

Înainte de iOS 16, pentru a accesa widget-urile a trebuit să glisăm ecranul de blocare spre dreapta, greutatea s-a terminat. De acum înainte, widget-urile pot apărea pe ecranul de blocare pentru a vă arăta informații cu adevărat utile. Apple ne-a arătat câteva exemple, cum ar fi să vezi traseul Uber-ului tău către poziția ta sau să te uiți la scorul jocului jucat de echipa ta sportivă preferată. Posibilitățile, desigur, sunt lăsate la imaginația dezvoltatorilor.

Este posibil ca, în unele ocazii, să aveți nevoie de unele widget-uri mai mult decât de altele. Din acest motiv, iOS 16 ne va permite să creăm mai multe ecrane de blocare personalizate și să le legăm la modul Focus. De exemplu, dacă vă parcurgeți rutina zilnică de exerciții, ecranul de blocare vă poate afișa widget-uri legate de fitness și un fundal complet diferit. Tocmai te-ai trezit? Ecranul de blocare vă va afișa un widget de știri relevante și un calendar cu sarcinile pe care trebuie să le faceți pentru restul zilei.

De asemenea, trebuie să știți că notificările vor fi afișate jos în loc de sus. Potrivit Apple, această modificare a fost făcută astfel încât să nu existe probleme cu afișarea widget-urilor.

Următorul lucru important în iOS 16 are de-a face cu iCloud. Mai exact, vei putea crea o bibliotecă de fotografii partajate cu membrii familiei tale. Această propunere este ideală, de exemplu, atunci când pleci cu ei într-o excursie și fiecare are propriile capturi. De menționat că această bibliotecă se poate forma cu fotografii complet noi, sau cu cele pe care le aveai deja în galeria personală .

Biblioteca foto partajată în iCloud va accepta maximum 6 utilizatori . Fiecare este liber să decidă ce să împărtășească — și ce nu—. În plus, toată lumea va avea permisiunea de a adăuga, șterge, edita sau marca imagini ca favorite. Dacă utilizați această ultimă opțiune, fotografiile apar ca evidențieri sau în amintirile dvs. personale.

Aplicația de mesagerie va avea câteva completări datorită lui iOS 16. Acum va fi posibilă editarea mesajelor trimise recent, o funcție pe care mulți utilizatori o solicită de mult timp. De asemenea, puteți recupera mesajelor șterse — trimise recent, desigur — și puteți marca conversațiile ca necitite. Cu toate acestea, principala caracteristică nouă din Messages este SharePlay, care a debutat în FaceTime cu un an înainte. Cu această funcție puteți partaja conținut — filme, seriale sau muzică — și vă puteți bucura de el simultan cu destinatarul.

În ceea ce privește Mail, puteți programa în sfârșit e-mailurile. Ai trimis accidental un e-mail? Nu vă faceți griji, va exista o opțiune de anulare, deoarece o oferă deja aplicații terță parte. Puteți chiar să identificați dacă mesajul este incomplet. „Utilizatorii au, de asemenea, opțiunea de a reposta un mesaj la orice dată și oră cu „Amintește-mi mai târziu”, iar sugestiile ulterioare le amintesc automat utilizatorilor să urmărească un e-mail dacă nu au primit un răspuns”, menționează Apple.

Live Text a devenit un must-have pentru posesorii de iPhone. Cu această funcție, după cum știți cu siguranță, este posibil să extrageți textul dintr-o imagine pentru a traduce sau salva într-o notă, printre alte opțiuni. Cu toate acestea, cu iOS 16, veți putea obține și textul videoclipurilor. Pentru a realiza acest lucru, trebuie doar să întrerupeți conținutul redat și, dacă cadrul afișează text, sistemul de operare îl va identifica automat.

Dincolo de extragerea textului din imagini, iOS 16 va putea, de asemenea, să identifice elementele relevante care apar în fotografiile tale. De exemplu, puteți extrage animalul dvs. de companie și îl puteți transforma într-un sticker pe care să îl trimiteți prin Mesaje. Momentan, da, nu se pare că este posibil să-l folosești la fel și în alte aplicații de mesagerie.

Pentru a profita de această caracteristică, tot ce trebuie să faci este să dai clic pe elementul dorit și sistemul de operare va face decuparea automat. Apple subliniază că iOS 16 poate recunoaște de asemenea si păsările, insectele și statuile.

Da, optiunea de plata, atât de populară în multe regiuni ale lumii la efectuarea cumpărăturilor, ajunge în sistemul de plată al celor din Cupertino. Cu Apple Pay Later, puteți amâna o plată cu până la patru rate fără dobândă. Cel mai interesant este că procesul nu implică participarea unei instituții bancare. Prin urmare, Apple este în întregime responsabil pentru desfășurarea procesului într-o manieră transparentă.

De asemenea, magazinele sau companiile nu trebuie să se adapteze pentru a implementa această caracteristică. Rețineți, Apple Pay Later va fi disponibil doar în Statele Unite, cel puțin inițial. Compania nu a menționat dacă are planuri de extindere în alte regiuni ale lumii.

„Integrat în Apple Wallet și conceput pentru sănătatea financiară a utilizatorilor, Apple Pay Later facilitează vizualizarea, urmărirea și plata plăților Apple Pay Later în Wallet. Utilizatorii pot solicita Apple Pay Later atunci când plătesc cu Apple Pay. Apple Pay Later este disponibil oriunde este acceptat Apple Pay online sau în aplicație, folosind rețeaua Mastercard.”