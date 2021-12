Luna decembrie a fost în mod tradițional o lună aglomerată pe Netflix, iar anul acesta 2021 nu face excepție. Platforma de streaming a dezvăluit într-adevăr un program foarte bogat pentru sfârșitul anului pe care îl putem savura la diferitele abonamente Netflix .

Serialul La Casa de Papel se încheie la începutul lunii, în timp ce sezonul 2 din The Witcher ar trebui să-i mulțumească pe fanii francizei. În ceea ce privește filmele, ni se oferă o distribuție de cinci stele cu comedia Don’t Look Up, ca să nu mai vorbim de cea mai recentă lucrare a lui Jane Campion, The Power of The Dog.

Nu întârzia să descoperi lista de noi filme și seriale Netflix pentru decembrie 2021, chiar dacă știm cu toții că vom ajunge să ne uităm la filme de Crăciun.

Seriale Netflix în decembrie 2021

Să începem cu noutățile din partea serialelor. Mai multe sezoane noi sunt în program pentru încheierea anului. Ca o reamintire, la fiecare dată de lansare menționată, programele sunt puse online la ora 10:01.

La Casa de Papel, sezonul 5 partea 2 (3 decembrie)

Aceasta este încheierea mult așteptată a aventurilor profesorului și complicilor săi. Miza este mare pentru eroii deja sever epuizați în sezoanele precedente: trebuie să scoată aurul din bancă, înfruntând poliția înarmată până în dinți.

Emily in Paris, sezonul 2 (22 decembrie)

Ea s-a întors în capitala pe care toată lumea o invidiază. Lily Collins, care excelează în rolul său de Emily, ar trebui să imbucure încă o dată fanii în această creație nu lipsită de umor și care navighează temeinic pe clișeele Orașului Luminii.

The Witcher, sezonul 2 (17 decembrie)

The Witcher, interpretat de Henry Cavill, revine în serviciu și se va confrunta cu noi și redutabili adversari în acest nou sezon. Netflix se bazează pe acest serial pentru care plănuiește deja mai multe spin-off-uri. Rămâne de văzut dacă publicul va răspunde.

Alte seriale Netflix de vizionat

Lost in Space , sezonul 3, 1 decembrie

The Good Doctor (Sezonul 1 până la 3) 1 decembrie

The Silent Sea, 14 decembrie

Cobra Kai , 31 decembrie

Filme noi netflix decembrie 2021

Mai degrabă te gândești să te uiți la un lungmetraj? Catalogul Netflix 2021 intră în ofensivă cu câteva lansări noi foarte așteptate în decembrie 2021.

Dont ‘Look Up (24 decembrie)

De Crăciun, Netflix își răsfață abonații cu această comedie cu o distribuție incredibilă: Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Jennifer Lawrence, Jonah Hill sau chiar Timothée Chalamet. Acest lungmetraj ar trebui probabil să facă impresie foarte buna.

The Power of The Dog (1 decembrie)

Pentru noul ei film, Jane Campion a pariat pe excelentul Benedict Cumberbatch, cunoscut în special pentru rolul său de Sherlock Holmes sau Doctor Strange de la Marvel. Ne aduce într-o atmosferă occidentală nuanțată de dramă familială.

Alte filme Netflix in decembrie

The Whole Truth , 2 decembrie

Cobalt Blue, 3 decembrie

The Claus Family

The Unforgivable, 10 decembrie

The Hand of God, 15 decembrie

Snatch, 15 decembrie

Aquaman, 19 decembrie

Anime-uri in decembrie pe Netflix

Jojo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean, 1 decembrie (Premieră mondială, numai pe Netflix)

Shaman King (partea 2), 9 decembrie

Documentarele lunii decembrie

La Casa de Papel – de la Tokyo la Berlin (Volumul 2) (3 decembrie)

Stories of a Generation- cu Papa Francisc (25 decembrie)

Scena crimei – The Times Square Killer (29 decembrie)

Desigur, catalogul Netflix este mult mai mare, dar platforma limitează conținutul în funcție de țară. Asteptam la rubrica de comentarii propuneri, de alte filme si seriale recomandate pentru luna decembrie 2021.