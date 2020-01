Doresti sa vizionezi filme SF, filme science fiction bune? Astazi iti voi prezenta cele mai bune filme SF, un top 5 al celor mai bune filme sicence fiction pe toti anii incepand cu anul acesta.

Filmele reprezinta o industrie foarte promitatoare, in acest articol vom vorbi despre genul de filme SF, gen de filme foarte popular si cautat. Problema este atunci cand deja ti-ai epuizat mai toate variantele de filme iar acum nu mai ai la ce te uita. Ei bine de aceea am inceput si acest top, sper sa va placa, va fi actualizat frecvent, cu filme noi, mentiuni, iar in fiecare an, pe acest articol vor aparea filme din anul respectiv incepand cu 2019.

Incepem topul mai jos, de asemenea trebuie sa stiti ca este un top personal, va astept si la rubrica de comentarii cu prorpiile sugestii ne vom uita la ele iar apoi acestea, daca se incadreaza in standardele propuse de noi, aceste filme vor aparea in top.

Top 5: Cele mai bune filme SF 2020

Suntem in 2020 iar acest lucru este bun datorita faptului ca acest an se anunta unul foarte bun pentru iubitorii de filme SF si nu numai, astazi am sa va prezint topul celor mai bune filme SF din 2020, unele filme ce nu au aparut, asa ca vom actualiza topul cat mai frecvent!

1. Underwater

Underwater vine in 2020 si este un film american in genul SF si horror, acesta este regizat de catre William Eubank și scris de Brian Duffield și Adam Cozad. Povestea se bazeaza pe un echipaj de cercetători acvatici care lucrează pentru a ajunge intr-o zona sigura după ce un cutremur le devastează laboratorul subteran. Echipajul are de infruntat însă mai mult decât pericolele unui fund al oceanului.

2. Sonic the Hedgehog

Am mai discutat de Sonic the Hedgehog, acesta arata intr-adevar bine sil putem vedea in 2020. Povestea ii evidentiaza pe un polițist din orașul rural Green Hills ce îl va ajuta pe Sonic să scape de guvernul care caută să-l prindă.

Acesta este unul dintre cele mai astepte filme ale mele si va promit un review imediat cum il prind la cinema.

3. Bloodshot

Bazat pe un personaj de benzi desenate, Bloodshot este un super soldat alimentat de nanotehnologie (care se simte ca ar putea fi o continuare a lui Hobbs & Shaw). Vin Diesel a fost cunoscut pentru că a ridicat filmele de acțiune de altfel uitate (Pitch Black), salvându-le de obscuritatea cinematografică. În timp ce aceasta arată ca un alt supererou al acțiunii.

4. Invisible Man

Când fostul iubit abuziv al Ceciliei își ia propria viață și își lasă averea in grija ei, ea bănuiește că moartea lui a fost o farsă. Pe măsură ce o serie de coincidențe devin letale, Cecilia lucrează pentru a demonstra că este vânată de cineva pe care nimeni nu îl poate vedea.

5. A Quiet Place: Part II

Dupa ce primul film a fost un real succes, avem acum si promisiunea unui nou film pentru anul 2020, o a doua parte. Deci practic vom avea actiune cu personajele din primul film dar la un buget mai mare pentru ca dupa cum va asteptati de data aceasta putem avea doua extreme, un film foarte bun, sau unul foarte prost, dupa cum stim treburile pot lua o intorsatura proasta cand vine vorba de filme pe parti.

Cam acestea sunt filmele recomandate de mine pentru 2020, cu siguranta sunt mai multe bune, insa voi revenit cu actualizari ale topului, sper sa va placa aceste filme, astept raspunsuri la rubrica de comentarii, plus alte sugestii din partea dumneavoastra!.

Top 5 cele mai bune filme SF 2019

1. Alita: Battle Angel

Alita: Battle Angel este un film american de acțiune in genul ficțiunii științifice din 2019 regizat de Robert Rodriguez, bazat pe manga lui Yukito Kishiro. După ce a fost reînviat de Dr. Dyson Ido (Christoph Waltz), cyborg Alita (Rosa Salazar) pornește într-o călătorie periculoasă pentru a descoperi adevărul din spatele originii ei.

Actorii: Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly + mai multi

Regia: Robert Rodriguez

2. Terminator: Dark Fate

Terminator: Dark Fate este un film american de acțiune în genul ficțiunii științifice din 2019 regizat de Tim Miller și al șaselea film din seria Terminator.

Actorii: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Diego Boneta + altii

Regia: Tim Miller

3. Ad Astra

Ad Astra este un film american de thriller si epic-ficțiune, regizat de James Gray. La douăzeci de ani după ce tatăl său (Tommy Lee Jones) a plecat într-o misiune unidirecțională pe Neptun pentru a găsi semne si informații extraterestre, Roy McBride (Brad Pitt), un inginer al Corpului Armatei călătorește prin sistemul solar pentru ai găsi raspunsul si a înțelege de ce misiunea tatalui sau a esuat.

Actorii: Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga + mai multi

Regia: James Gray

4. I Am Mother

I Am Mother este un film australian thriller-science fiction din 2019, regizat de Grant Sputore. O adolescentă (Clara Rugaard) este crescută sub pământ de o mamă robot (Rose Byrne), concepută să repopuleze pământul în urma unui eveniment de extincție, dar sosirea inexplicabilă a unei femei pline de sânge (Hilary Swank) amenință această legătură, punând la îndoială tot ceea ce fetei i s-a spus despre toata lumea.

Actorii: Hilary Swank, Clara Rugaard, Rose Byrne

Regia: Grant Sputore

5. Paradise Hills

Paradise Hills este un film de dramă fantastică din 2019 regizat de Alice Waddington. Uma (Emma Roberts) se trezește pe o insulă misterioasă numită Paradis, unde este preluată de un internat care învață femeile tinere să fie educate, dar în curând descoperă că există un secret întunecat în spatele fațadei de basm.

Actorii: Emma Roberts, Danielle Macdonald, Awkwafina + mai multi

Regia: Alice Waddington

Acestea au fost recomandarile mele, mai jos aveti cateva mentiuni pentru cele mai bune filme SF, filme science fiction din 2019. Informatiile despre filme au fost culese de pe wikipedia.

Alte topuri de filme?

Mentiuni filme science fiction 2019