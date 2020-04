scaune de gaming – cel mai bun scaun de gaming 2020 – În ultima perioadă scaunele de gaming au devenit tot mai populare printre jucătorii fie profesionisti sau amatori din România. Astăzi am să vă prezint cele mai bune scaune de gaming.

Acest articol va fi în aşa fel în cât să afli cele mai bune răspunsuri în legătură cu scaunele de gaming, prima oară vă vom prezenta recomandările de scaune de gaming apoi vă voi prezenta răspunsuri cu privire la aceste scaune de gaming.

În ceea ce priveşte recomandările, am testat toate aceste scaune pentru 72 de ore, deci articolul este autentic şi cu siguranţă veţi primi cea mai bună experienta atunci când le folosiţi. În caz de vă interesează ce joc am jucat cu aceste scaune de gaming ei bine răspunsul este CS:GO şi FIFA.

Timp de 6 luni am avut 10 scaune în testare mai ieftine şi mai scumpe, fiecare pe rând de la resigilate, le-am testat şi rezultatul a fost următor. Mai jos am să vă prezint scaune de gaming şi scumpe şi mai accesibil.

Cele mai bune scaune de gaming 2020

Pentru anul 2020 am selectat scaune de gaming pentru toate bugetele, speram ca alegerile noastre sa va satisfaca nevoile si sa le folositi cu placere, daca aveti intrebari la care nu gasisti raspunsuri sau vreti o recomandare particulara, va asteptam la rubrica de comentarii. Sa incepem recomandarile pentru anul 2020.

Scaun gaming Inaza Rainbow RGB

Alegerea noastra pentru 2020

Alegerea noastra pentru cel mai bun scaun de gaming pentru 2020, este Inaza Rainbow RGB, acesta are un design foarte diferit si interesant, acest scaun de gaming are o ergonomitate foarte buna.

Tinand cont de pretul relativ accesibil pe care il are acest scaun de gaming, pentru noi a fost alegerea ideala pentru un gamer sau chiar pentru o persoana care petrece foarte mult timp in fata PC-ului, spre exemplu pentru job-ul meu, in care scriu articole zilnic, mai si joc si ma si informez, petrec zilnic peste 5 ore in fata monitorului, iar acest scaun de gaming isi face treaba foarte bine.

Scaun gaming Inaza Defender Black/Red

Cel mai bun scaun de gaming accesibil

Acesta este unul dintre cele mai vandute scaune de gaming din Romania in aceasta perioada, probabil ati tot primit ca recomandare acest scaun de gaming, avand in vedere popularitatea acestuia, ei bine intr-adevar, este foarte eficient si convenabil ca pret.

Am testat acest scaun de gaming in regim de gaming si de lucru, 5 ore pe zi ca un punct in minus as putea nota faptul ca nu are o pernuta pentru gat, acest lucru s-a simtit, dar in schimb este confortabil si arata foarte bine la un birou de gaming.

Arozzi Torretta Black

Cel mai bun scaun de gaming la un buget mediu

Daca ai astrans in jur de 1.000 de lei pentru un scaun de gaming si nu prea ai idee ce ti-ai putea cumpara, ei bine alegerea noastra este Arozzi Torretta Black, este cel mai bun scaun de gaming pentru 2020 cand vine vorba de confort, practic scaunul acesta poate fi folosit in ce moduri doriti iar constructia lui ii ofera o durabilitate excelenta, find ideal pentru toate persoanele, pentru toate tipurile de folosinte, atat pentru gaming cat si pentru un job online.

Inaza Hurricane Black

Cel mai bun scaun de gaming cu plasa

Nu este vorba neaparat de trend insa un scaun de gaming cu plasa asigura si o ergonomitate crescuta, am testat mai multe scaune de gaming cu plasa, si pot spune cu mana pe inima ca la un pret de sub 700 de lei, aceasta este alegerea mea, si cu siguranta il voi recomanda in continuare tuturor.

Scaun gaming ASUS ROG Chariot Core SL300

Cel mai bun scaun de gaming la un buget extins

Nu te intereseaza cat costa, si vrei cea mai buna oferta din Romania? Ei bine iti recomand ASUS ROG Chariot Core SL300, care este intr-adevar cea mai buna alegere in materie de scaune de gaming la un buget extins. ASUS a facut acest scaun de gaming special pentru cei ce petrec peste 12 ore pe zi in fata monitoarelor iar rezultatul a fost unul exceptional.

Cam acestea sunt recomandarile noastre, speram sa fi fost pe gustul tau, in cazul in care doresti alte recomandari de scaune de gaming, te asteptam la rubrica de comentarii.

1. GTracing Ergonomic Office Chair

Primul scaun din această listă, GTracing, este special conceput pentru utilizarea intensă din sesiunile de gaming. Acesta îți va oferi în permanență suportul necesar pentru a te simți comod în cele mai încinse momente. Înalțimea și suportul de picioare pot fi ajustate foarte simplu.

Cotierele servesc drept sprijin și îți oferă un confort de neuitat, evitând astfel neplăcerile cauzate de stat jos ore întregi. De altfel, poți schimba poziția lor în stânga și dreapta încât să fie cât mai potrivit pentru tine.

Spatele poate și el să fie ajustat în diferite unghiuri. Prima poziție este cea dreaptă, care a fost creată pentru te ajuta atunci când muncești foarte mult la calculator sau atunci când te joci. Celelalte două sunt mai mult pentru momentele de relaxare.

2. DXRacer Formu la Series

DXRacer este o companie foarte populară în rândul gamerilor, iar seria de scaune Formula DXRacer e plăcută atât la capitolul aspect cât și confortabilitate, în utilizarea de zi cu zi. Pentru început vom vorbi despre design. Te asigurăm că imediat cum îl vei vedea, te va da pe spate, de la piele până la cusături și culori – o combinație unică.

Acesta este foarte plăcut la atingere și moale. Când te vei așeza pe el, nu vei apuca să te gândești la căldura și umezeala care se poate aduna pe spate, fiindcă are o plasă ce permite scaunului să ”respire”. Partea de jos este făcută în așa fel încât să te simți bine, iar spătarele sunt ajustabile, ca atunci când te joci să le ții într-un mod iar când te relaxezi la un film, să fie în alt fel. Pentru cap dispui de o pernuță specială gaming-ului iar dacă ai chef, o poți muta mai jos.

3. Merax High Back Racing Style

Scaunul de gaming Merax este o opțiune foarte bună pentru jucătorii care-și petrec mult timp pe calculator. Țesătura scaunului este realizată dintr-una cu ochiuri, special concepută pentru a respira în timp ce te joci, precum și piele proiectată pentru a se potrivi cu decorul din camera ta.

În ceea ce privește confortul, acest scaun este realizat dintr-o căptușeală foarte groasă, care nu va rămâne niciodată plată după ce te ridici de pe ea. Înălțimea scaunului poate fi ajustată astfel încât să poți sta la nivel perfect cu biroul, iar cotierele pot fi ridicate sau coborâte pentru a vă facilita accesul la tastatură și mouse.

Spatele scaunului poate fi înclinat într-o poziție verticală de 90 de grade până la un unghi de 180 de grade care îți permite să te relaxezi atunci când faci o pauză între meciuri. Scaunul mai vine, de asemenea, cu o pernă lombară și o pernă de gât pentru a a-ți oferi o experiență de neuitat.

4. Coavas Office High Back PU Leather

Următorul scaun pe care îl vom mneționa este Coavas, conceput atât pentru jocuri, cât și pentru birou. Stofa acestuia e din 100% piele PU, astfel încât vei putea beneficia de stil și confort în același timp; de fapt, chiar și cotierele au acest material pe ele. Acestea sunt, de altfel, căptușite foarte bine, într-un mod în care nu vei obosi după o perioadă mai lungă de timp.

Scaunul are, de altfel, funcția de balansare, care este ideală pentru momentul în care dorești să te miști un pic în timpul sesiunilor de jocuri, și este chiar un plus care face diferența în momentele intense din gaming. Dacă simțiți că scaunul se balansează prea tare, există un buton sub scaun prin care poți ajusta după cum dorești.

5. KILLABEE Racing Style

Scaunul de gaming Killabee, în stil curse, are un design roșu și negru care arată uimitor; este de asemenea disponibil în albastru și negru dacă nu îți place prima variantă. Acesta este proiectat într-un stil aparte, încât să se simtă confortabil pentru perioade lungi de timp, mai ales că este umplut cu spumă de înaltă densitate, proiectată pentru a-ți oferi o amortizare suplimentară.

Spătarul este suficient de ridicat pentru a se potrivi unui individ înalt, iar scaunul poate fi ridicat chiar dacă vrei să ai nevoie de mai mult spațiu pentru picioare. Scaunul are, de asemenea, un suport lombar încorporat, astfel încât să poții avea o cantitate adecvată de presiune pe partea inferioară a spatelui și să nu fie rigidă. Spatele scaunului se înclină, de asemenea, în așa fel încât să te poți relaxa dacă simțiți nevoia.

Cele mai bune scaune de gaming 2018

1. Scaun gaming Noblechairs EPIC Real Leather

Este simplu, acesta practic este cel mai bun scaune de gaming testat de către mine. Acesta este un scaun de gaming potrivit pentru un birou de lux, fie el de gaming sau de lucru, scaunul este din piele naturală peste întregul scaun şi în zona de contact.

Scaunul vine cu Cadru din oţel, Uşor de montat, Funcţie de blocare, Piele naturală de calitate, Mânere ajustabile şi căptuşite, Sistem de ridicare cilindric cu gaz, Spătar reglabil până la 90 – 135 grade, Baza tip stea din aluminiu rezistent.

2. Scaun gaming Marvo CH-106

Dacă pentru prima recomandare veţi spune că preţul este prea ridicat, ei bine atunci am să vă prezint un scaune ce este destul de popular şi cu feedback-uri foarte pozitive, este vorba despre Marvo CH-106 ce poate fi găsit în mai multe varietăţi de culori, preferatul meu este cel roşu dar şi verde.

Marvo CH-106 este un Scaun ergonomic pentru gaming ce vine cu Două perniţe detaşabile pentru suport cervical şi lombar, Sistem fluture de ajustare a scaunului, Spătar reglabil (inclusiv poziţie culcată), Înălţime reglabilă 100 mm (sistem de ridicare cilindric cu gaz), Rotire 360 grade, Baza robustă şi stabilă, Rotiţe durabile din poliuretan, Finisaj deosebit din piele sintetică.

3. Scaune de gaming Inaza Legion

Cu un preţ şi mai mic de cât cele două scaune prezentate mai sus, acest scaune de gaming reuşeşte să ne surprindă cu o ergonomie foarte ridicată, practic în acest scaune te vei simţi foarte bine, în ciuda aparenţelor.

Scaunul de gaming Inaza Legion este destinat gamerilor ce au nevoie de un scaun de gaming dar nu au prea mari pretenţii. Permite diverse reglaje: Înălţime / Înclinare / Rotire 360 grade şi este Echipat cu piston pe gaz clasa 3.

4. Scaun gaming SPC Gear SR300

Ne întoarcem la un preţ de peste 1000 de lei dar cu siguranţă aceasta recomandare merită iar dacă doreşti un scaun de gaming ce se încadrează în bugetul acesta, SPC Gear SR300 este ceam ai bună variantă.

SPC Gear SR300 vine echipat cu un design şi confort asemănător maşinilor de curse. Caracteristicile scaunului sunt: Cadru din Oţel, Piele Ecologică, Spătar Ajustabil, Mecanism de Balansare, Mânere 2D, 2 Perniţe Incluse, Înălţimea Scaunului Ajustabilă.

5. Scaun gaming Arozzi Enzo

Un scaun ieftin şi destul de popular printre utilizatorii de scaune de gaming din România. Având un feedback foarte pozitiv şi din experienţă personală fiind plăcut, acest scaun de gaming chiar dacă este ieftin cu siguranţă vă va satisface şi pretenţiile mai spre medium. Pentru un gamer începător sau amator ce nu vrea să investească mulţi bani acest scaun de gaming este perfect.

Printre caracteristicile pe care le are Arozzi Enzo, numărăm pielea sintetică de înaltă calitate, căptuşeala confortabilă, mânerul pentru ajustarea inclinării/înălţimii, pistonul cu gaz, baza de 5 picioare ajutate de roţi universale.

Ei bine acestea sunt recomandările mele pentru scaune de gaming bune testate de mine dintr-o mai mare varietate. Acestea au un preţ ce reprezintă calitatea, acest articol este făcut în special pentru cei ce vor un scaun de gaming şi au nevoie de o sugestie, o recomandare de la un gamer şi tester de produse IT.

Mai jos am să răspund mai pe scurt la câteva întrebări ce sunt foarte frecvente în lumea gamingului în legătură cu aceste scaune de gaming.

Care sunt diferenţele dintre un scaun de gaming şi unul de birou universal.

În primul rând trebuie să amintim faptul că un scaun de gaming este mult mai bun pentru sănătatea noastră de cât un scaun de birou universal. Scaunele de gaming sunt făcută în aşa mod în care să îţi ofere un confort mare atunci când eşti te joci iar structura lui ajuta foarte mult la întreţinerea coloanei vertebrale dreapta şi „sănătoasă”. Deci folosind corect un scaun de gaming veţi uita de durerile de spate şi oboseală. (cele mai frecvente probleme pe care le au gameri).

Un scaun de gaming ajuta la performanţele în jocuri?

Da, ajuta! Poate că vă întrebaţi cum este posibil însă dacă o luăm logic veţi observa că scaunul de gaming este foarte confortabil, într-un mediu în care te vei simţi mai bine vei fi mai uşor concentrat pe joc şi de asemenea performanţele tale vor fi mai ridicate. De asemenea faptul că te afli într-un scaun de gaming vei dori să fi mai profesionist şi în aşa fel te vei descurca mai bine.

Cum ne alegem scaunul de gaming?

Ei bine mai sus v-am făcut un top 5 al celor mai bune astfel de scaune, cei vei putea alege de acolo scaunul de gaming potrivit pentru tine, în funcţie de buget, de dotări şi aşa mai departe. Este foarte important de ştiut că pe piaţa sunt foarte mult scaune de gaming ce sunt şi scumpe dar nu prea sunt bune, aşa că eu am făcut un top bazat pe experienţe proprii şi pe feedback real.

Cele mai bune casti de gaming

Cam acesta este articolul meu cu recomandările a celor mai bune scaune de gaming. De asemenea dacă aveţi întrebări vă aştept la rubrica de comentarii, vă voi răspunde la toate întrebările cu privire la scaune de gaming, cum le alegem şi alte recomandări.