The Mandalorian sezonul 3: Disney+ anunță data lansării

The Mandalorian este pe cale să revină. Cu câteva luni înainte de lansare, Disney Plus, a prezentat data difuzării celui de-al treilea sezon. În plus, a fost lansat un prim teaser.

Așa cum era de așteptat, Disney+ și Lucasfilm au profitat de Celebrarea Războiului Stelelor pentru a multiplica anunțurile privind viitoarele proiecte din Războiul Stelelor. Un prim trailer pentru seria Andor, care va sosi la sfârșitul verii, a fost dezvăluit în special. Au fost specificate și câteva producții noi, precum Skeleton Crew, seria Star Wars de la Jon Watts, regizorul Spider-Man: No Way Home.

Mai presus de toate, Disney+ a anunțat marea întoarcere a lui The Mandalorian, Sezonul 3 va fi difuzat din februarie 2023 pe platforma Disney+. Ne putem aștepta la o lansare săptămânală, în fiecare vineri. Pentru amintire, ultimul sezon din The Mandalorian a fost difuzat în toamna lui 2020. Vânătorul de recompense s-a întors totuși pentru o lungă apariție în serialul dedicat lui Boba Fett.

Disney Plus dezvaluie un prim teaser pentru sezonul 3 din The Mandalorian

Pentru moment, informațiile referitoare la povestea acestui prim sezon sunt destul de subțiri. Pe Twitter, Lucasfilm declară pur și simplu: „Mandalorianul și Grogu își continuă călătoria” . Datorită unui teaser difuzat în fața publicului, știm că această călătorie îi va conduce la Mandalore. Pe scenă, Jon Favreau, producătorul executiv al serialului, precizează că Mando va ajunge pe planeta natală a poporului său în căutarea iertării. În sezoanele precedente, vânătorul de recompense a înmulțit abaterile de la crez.

Din păcate, majoritatea videoclipurilor care arată teaserul lansat la Star Wars Celebration au fost eliminate de pe web. Totuși, pe unele conturi de Twitter a fost găsit de proastă calitate. În acest proces, Disney + a dezvăluit o primă imagine promoțională . Foarte sobru, afișul îi arată pe cei doi complici evoluând într-un mediu tensat de galben și verde.

După cum era de așteptat, Bo-Katan Kryze se va întoarce în acest al 3-lea sezon. Alte personaje recurente, precum Greef Karga, vor fi și ele acolo. Vă vom spune mai multe cât de curând posibil. Ce parere aveti de trailer? Așteptăm părerea dumneavoastră în comentarii.