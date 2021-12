Filme de groază 2022. Anul următor se anunță a fi unul extrem de palpitant și pentru iubitorii de filme horror. Chiar dacă unii nu sunt fani înfocați ai acestui gen, cu siguranță există momente în care nimic nu se potrivește mai bine decât un film horror bun, cu o intrigă bine construită (fie ea și clișeică) și cu niște scene care să îți stârnească fiori. Așa că ne-am documentat puțin și am întocmit o listă a câtorva dintre, probabil, cele mai așteptate filme ale genului horror 2022. Filme de groază 2022.

Dark Harvest

În regia lui David Slade, Dark Harvest este un film care se potrivește cu tematica sărbătorii de Halloween. Când un monstru legendar numit October Boy terorizează și sădește frica în locuitorii unui orășel din Midwest, ridicându-se din întunericul lanurilor de porumb înarmat cu un cuțit de măcelar, lucrurile încep să o ia razna și să devină din ce în ce mai neașteptate. Îmbinând elemente de folclor într-un spațiu restrâns și sufocant și bazându-se pe romanul omonim al lui Norman Partridge, David Slade reușește să creeze o peliculă cinematografică care depășește redundanța filmelor de acest gen.

Data lansării: 9 septembrie 2022

Scream (5)

Probabil un alt clasic, Scream (5) este a cincea ediție a emblematicei francize cinematografice Scream. Plasat la aproape 25 de ani de la apariția filmului original, filmul are cumva legătură cu victimile inițiale ale criminalului Ghostface – doar că de data aceasta, cei vânați sunt apropiați ai victimelor din primul film (1996). Și da, după cum ați bănuit, câțiva dintre membrii distribuției inițiale se vor întoarce pentru a juca în această ediție: Neve Campbell, Courteney Cox și David Arquette. Un clasic, ce să mai!

Data lansării: 14 ianuarie 2022

Morbius

Un film cu vampiri, dar de data aceasta cu o intrigă autentică. Când Michael Morbius, un biochimist care suferă de o afecțiune rară a sângelui, găsește un tratament împotriva acesteia, nu își dă seama că are să plătească un preț teribil pentru efectul secundar al remediului: devine un vampir și se dovedește a fi un pericol imens pentru oamenii din jurul său și chiar pentru el însuși. Jared Leto ne promite un rol de-a dreptul spectaculos.

Data lansării: 28 ianuarie 2022

Don’t Worry, Darling

Probabil nu trebuie să spun altceva decât că distribuția acestui film îi implică pe Florence Pugh și Harry Syles care interpretează rolurile unui cuplu căsătorit în acest thriller psihologice cu tente horror regizat de către Olivia Wilde. Plasat în anii 1950, Don’t Worry, Darling urmărește povestea de cuplu a celor doi, în timp ce, încetul cu încetul, Pugh începe să devină tot mai suspicioasă în legătură cu integritatea psihologică a soțului ei. Sunt la mijloc multe secrete întunecate… și periculoase!

Data lansării: 23 septembrie 2022

Halloween Ends

Un anunț ca o sabie cu două tăișuri – Halloween Ends este un film extrem de așteptat dar, în același timp, marchează sfârșitul francizei legendare de filme horror intitulate Halloween (1978). Laurie Strode (interpretată de Jamie Lee Curtis) și Michael Myers se confruntă, ei bine, pentru ultima dată. Tot ce pot să sper este că Strode va reuși, în sfârșit, să pună capăt terorii criminalului emblematic. Evident, nimic nu este sigur, deoarece ucigașul mascat a mai reușit și în filmele anterioare să se întoarcă din morți. Totuși, nu poate să o facă la nesfârșit, nu-i așa?

Data lansării: 14 octombrie 2022

Texas Chainsaw Massacre

O continuare a emblematicului film din 1974, The Texas Chainsaw Massacre. După ce a reușit să se facă nevăzut timp de 50 de ani, legendarul criminal Leatherface s-a reîntors și are în vizor un nou grup de tineri care, vorba aia, au căzut în locul nepotrivit și la momentul nepotrivit, perturbându-i acestuia liniștea pe care și-a clădit-o în propria lui lume, într-un orășel îndepărtat din izolatul Texas.

Data lansării: 18 februarie 2022

The Crooked Man

O peliculă cinematografică care se petrece în universul seriei de filme The Conjuring, cel mai probabil una dintre cele mai bune dintotdeauna. Deși The Crooked Man nu are încă o dată stabilă a lansării, se știe că este în pregătire de ceva timp, iar 2022 pare o dată de lansare destul de fezabilă. Personajul emblematic este un spirit remarcabil încă de la prima sa apariție în The Conjuring II, iar ideea unui spin-off care să îl aibă drept protagonist sună bine pentru mulți fani ai acestei serii. Sperăm doar că regizorul nu se va lăsa prea mult așteptat, fiindcă se anunță ceva de-a dreptul reușit, cu mari încasări!

Data lansării: necunoscută încă

The Black Phone

Un film care ne spune povestea lui Finney, un băiețel de 13 ani care este răpit de către un criminal cunoscut sub numele de Grabber (recunosc, inspirat nume) și închis într-un subsol izolat fonic și întunecat, unde nimeni nu-i poate auzi tânguielile de ajutor. Cu toate acestea, Finney începe să primească apeluri de la un telefon negru aflat pe un perete. Dincolo de receptor, vocile vin de la victimile anterioare ale ucigașului, deja moarte, care încearcă cu disperare să îl ajute pe băiat să scape cu viață. Sincer, pe mine m-a convins numai descrierea și știu că va fi un film memorabil.

Data lansării: 4 februarie 2022

Oprhan: First Kill

Continuarea filmului Orphan (2009), probabil un alt clasic al genului horror. Când Leena Klammer, femeia care suferă de hipopituitarism (o afecțiune care o face să arate ca un copil, deși ea este o femeie matură) pune la cale să evadeze dintr-un azil de nebuni din Estonia și călătorește în America furând identitatea unei fete dispărute dintr-o familie bogată (Esther), lucrurile par să se liniștească. Însă totul ia o întorsătură neașteptată când „noua Esther” începe să stârnească bănuielile unei mame care va face absolut orice pentru a-și proteja familia. Filmul va aduce la lumină cum a ajuns Leena să devină criminala cu sânge rece pe care o știm din Orphan (2009).

Data lansării: 28 ianuarie 2022

Firestarter

O readaptare marca Blumhouse a filmului cu același nume din 1984 care are la bază o nuvelă scrisă de către maestrul genului horror, Stephen King. Zac Efron joacă rolul lui Andrew McGee („Andy”), un tată care trebuie să facă tot ce-i stă în putință pentru a-și proteja fiica bolnavă de o afecțiune care necesită intervențiile unei agenții guvernamentale secrete. Ca întotdeauna, lucrurile n-au cum să fie atât de simple!

Data lansării: așteptată a fi 2022

Acestea sunt doar câteva dintre filmele de groază care considerăm că vor fi niște adevărate succese, însă lista este mult mai lungă. Fanii genului horror cu siguranță vor fi încântați de numeroasele apariții cinematografice care vor fi lansate în anul ce urmează. Vom actualiza acest articol cu Filme de groază 2022, va asteptam la rubrica de comentarii cu recomandari pe aceasta tema.