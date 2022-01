Filme psihologice 2022. Îți place acel gen de filme la care, după ce te uiți, stai și meditezi timp de ore bune? Sau acele filme cărora trebuie să le acorzi o atenție anume, pentru a nu scăpa din vedere anumite detalii care, cel mai adesea la sfârșit, se dovedesc a fi fost extrem de importante și relevante? Ei bine, atunci filmele psihologice sunt pentru tine, iar 2022 se anunță a fi un an efervescent și bogat din acest punct de vedere, din moment ce o mulțime de filme psihologice vor fi lansate de-a lungul lunilor care urmează.

Filme psihologice 2022

Iată o listă de 10 filme pe care le considerăm a fi printre cele mai așteptate filme psihologice 2022:

Persona

Persona 1966

Când un bărbat începe să aibă o relație senzuală și pasională cu o femeie din visele sale, lucrurile par să fie în regulă. Însă totul ia o întorsătură bizară în momentul în care începe să aibă halucinații și să sufere de insomnii, nemaifiind capabil să se întâlnească cu aceasta. Rupt de realitate și obsedat de dorința de a o revedea, bărbatul încearcă să găsească o modalitate de a adormi și de a visa din nou. Însă cât de departe este dispus să meargă pentru a face asta?

Data lansării: 6 octombrie 2022

Don’t Worry, Darling

Cu Harry Styles și Florence Pugh în distribuție, filmul urmărește viața de cuplu a celor doi care, pe fundalul anilor 1950. Deși la început lucrurile par să meargă firesc, Pugh își dă seama că soțul ei ascunde niște secrete ciudate și bizare, care în cele din urmă se dovedesc a fi de-a dreptul periculoase. Unele secrete sunt făcute să rămână… secrete.

Data lansării: 23 septembrie 2022

Session

Session

Un film care urmărește viața unui bărbat pe nume David a cărui integritate psihologică și cognitivă este compromisă: suferă de depresie, amnezie disociativă și de sindromul de stres post-traumatic. Când terapeutul său îi sugerează o formă de hipnoterapie pentru a descoperi care sunt cauzele problemelor sale, viața sa, viziunea asupra lumii și simțul realității îi sunt schimbate pentru totdeauna și nu mai reușește să discearnă între ce este realitate și ce nu.

Data lansării: 16 septembrie 2022

Happy Suicide

O producție Red Rock Films & Nikkatsu Corporation, Happy Suicide se anunță a fi un film psihologic 2022 de-a dreptul mișcător. O poveste despre iubirea maternă și cea a unei soții devotate care alege să-și protejeze familia de un secret oribil și tulburător, chiar dacă viața acesteia este pusă în joc. O poveste despre sacrificiu și încercarea de a înțelege ce este, de fapt, iubirea necondiționată.

Data lansării: 24 iunie 2022

Unsound Mind

Unsound Mind

Edwin, director general al unei agenții de publicitate de mare succes, pare să aibă o viață pe care, în ciuda anumit întâmplări, reușește să o țină în frâu. Însă pe măsură ce sănătatea sa mintală începe să se degradeze dând semne de boală, Edwin încearcă să se lupte nu doar cu boala, ci și cu dorința de a-și păstra locul de muncă și prieteniile strânse pe care le are. O poveste care, cu siguranță, va fi memorabilă.

Data lansării: 25 februarie 2022

Shut In

O mamă tânără și singură este ținută izolare și captivitate împreună cu cei doi copii ai ei de către un fost iubit violent și trebuie să pună la cale un plan de a evada înainte de a fi prea târziu. Un film despre puterea de a-ți găsi curajul chiar și în cele mai lipsite de speranță momente și despre ce este capabilă să facă o mamă pentru a-și proteja copiii.

Data lansării: 31 iunie 2022

God’s Country

Când o profesoară universitară îndurerată de anumite întâmplări se confruntă cu doi vânători pe care îi prinde că intră pe proprietatea ei, nu-și dă seama că este atrasă, fără scăpară, într-o bătălie crescândă a voințelor și intereselor specifice, care are să aibă consecințe catastrofale și neașteptate, într-un film cu o intrigă memorabilă și plină de subînțelesuri.

Data lansării: ianuarie 2022

Sanity

Un medic care are în subordonare un centru de terapie comportamentală pentru femei încearcă să-și mențină pacienții stabili chiar și atunci când unul dintre colegii ei este găsit mort și propria ei integritate și sănătate mintală încep să se deterioreze. O poveste despre fragilitatea emoțiilor și a creierului uman.

Data lansării: 2022

The Wonder

Plasat în The Irish Midlands, în 1862, The Wonder umărește povestea lui Anna O’Donnell, o fetiță de 11 ani care deși renunță să mai mănânce, reușește, în mod miraculos, să rămână în viață. Această întâmplare stârnește vâlvă printre locuitorii din jur, iar micuțul sat devine un fel de atracție pentru pelerini și turiști care vor să o vadă miracolul. Adăpostește satul un sfânt sau, în spatele acestor întâmplări bizare, există lucruri care se vor dovedi de rău augur?

Data lansării: 2022

Deep Water

Vic și Melinda Van Allen formează, în aparență, un cuplu banal în micul orășel Little Wesley. Însă căsătoria lor este una lipsită de dragoste și romantism care este menținută doar de aranjamentul precar pe care, pentru a evita dezordinea presupusă de un eventual divorț, aceștia l-au făcut: Melinda are voie să-și facă oricât de mulți iubește, asta atât timp cât nu își va părăsi familia. Dar oare cât va rezista aceasta până când va da peste cineva care să-i stârnească, cu adevărat, interesul?

Data lansării: 14 ianuarie 2022

Acestea sunt câteva dintre filmele psihologice care, cu siguranță, sunt așteptate de către mulți dintre noi. Lista este mult mai lungă și, după cum am spus, este cert faptul că anul 2022 se va dovedi a fi unul extrem de îmbelșugat în ceea ce privește lansările de filme psihologice pe gustul fiecăruia dintre noi.