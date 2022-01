Seriale 2022. Anul 2022 se anunță a fi unul plin de surprize în ceea ce privește lansarea a o mulțime de seriale așteptate de către telespectatori cu sufletul la gură și de atât de mult timp. Cum anunțurile au fost făcute, fie că este vorba de continuarea unui serial deja apărut prin producerea unui nou sezon sau chiar apariția unuia nou, este evident faptul că, într-adevăr, stai și te întrebi oare când vei avea îndeajuns de mult timp liber încât să ajungi la zi cu toate.

Seriale 2022

Iată o scurtă listă cu câteva dintre cele mai așteptate seriale ale anului 2022:

Around World in 80 Days

Această capodoperă de 8 episoade adaptează romanul clasic de aventuri al lui Jules Verne. David Tennant îl interpretează pe emblematicul călător și erudit Phileas Fogg. Actorul francez Ibrahim Koma îl interpretează pe valetul loial al lui Fog, Jean Passepartout, iar actrița germană Leonie Benesch este jurnalista Abigail Fortescue care li se alătură acestora în memorabila aventură în jurul lumii.

Data lansării: 2 ianuarie 2022

The Midnight Club

Mike Flangan, creatorul serialelor The Haunting of Hill House și Midnight Mass revine cu o altă ecranizare după romanul omonim al scriitorului Cristopher Pike. Serialul ne spune povestea a șapte tineri cu boli terminale care locuiesc într-un loc numit Rotterdam Home, iar în fiecare noapte aceștia se întâlnesc pentru a spune povești înfricoșătoare, promițând că vor comunica unul cu celălalt chiar și dincolo de mormânt. Ei bine, se pare că unul dintre ei face ca această promisiune chiar să devină realitate. Iar lucrurile iau o întorsătură extrem de neașteptată!

Data lansării: 2022

Peacemaker

Un produs marca HBO Max și prima incursiune în DC Extended Universe, într-o mini-serie de 8 episoade care îl are drept personaj principal pe John Cena în rolul unui super-erou pentru care pacea înseamnă orice, drept care are să lupte pentru aceasta indiferent de amenințările și pericolele la care este supus. James Gunn, care a regizat și The Suicide Squad, cu siguranță are să ne ofere și de această dată un super-erou memorabil și întâmplări dintre cele mai interesante.

Data lansării: 13 ianuarie 2022

The Lord of The Rings

Probabil una dintre cele mai așteptate ecranizări ale acestui ani, în regia Prime Video, acțiunea din universul tolkenian are loc cu mii de ani înainte de evenimentele din The Hobbit și Stăpânul inelelor. Sub regia lui J.A. Bayona, cel care a regizat și Jurassic World: Fallen Kindgdom, tot ce putem spera este că va fi ceva memorabil (chiar dacă, cu siguranță, nu se va ridica la măreția colosală a filmelor).

Data lansării: 2 septembrie 2022

House of The Dragon

Acest prequel a serialului epic Game of Thrones are loc cu 300 de ani înainte de întâmplările serialului inițial bazat pe romanele lui George R.R. Martin și spune povestea Casei Targaryen și a membrilor săi. Ca întotdeauna, Martin este producător executiv și co-creator arături de Ryan Condal, iar distribuția îi include pe Matt Smith, Steve Toussain, Olivia Cooke, Emma D’Arcy și mulți alții.

Data lansării: 2022

Interview With a Vampire

În special pentru fanii filmelor cu vampiri, acest serial marca AMC bazat pe romanele regretatei Annei Rice cu siguranță este pentru tine. Primul sezon, format din opt episoade, îi are în distribuție pe Jacob Anderson (în rolul lui Louis) și pe Sam Reid în rolul lui Lestat. Se anunță a fi un serial plin de intrigi periculoase și scene… fierbinți!

Data lansării: 2022

The Crown (sezonul V)

Serialul câștigător al premiului Emmy revine pentru un al cincilea sezon și, încă o dată, actorii care interpretează personajele principalele sunt alții: Imelda Staunton o interpretează pe Regina Elisabeta a II-a, iar Dominic West va fi Prințul Charles. Celelalte detalii, probabil, sunt cunoscute de către toți, în acest serial dominat de intrigi politice, jocuri de culise și drame dintre cele mai autentice.

Data lansării: noiembrie 2022

Daisy Jones & The Six

După romanul omonim scris de către autoarea de bestselluri Taylor Jenkins Reid (cel mai bine vândut roman de ficțiune istorică al ei), serialul urmărește ascensiunea formidabilă a unei trupe rock în anii ’70 urmată de destrămarea inevitabilă a acesteia cauzată de micile tensiuni care se formează între membrii ei. Serialul o are pe Reese Witherspoon drept director executiv care în ultimii ani s-a implicat din ce în ce mai des în adaptarea cinematografică a numeroase romane scrise de femei.

Data lansării: sfârșitul anului 2022

The Sandman

După seria de benzi desenate a lui Neil Gaiman, The Sandman este un serial gotic fantezist despre istorie și mitologie, iar câteva dintre cele mai faimoase numere ale sale vizează figuri legendare precum Orfeu și William Shakespeare. Așteptată de foarte mult timp, ecranizarea este sub distribuția Netflix și pusă în producție de către Gaiman însuși, Allan Heinverg și David S. Goyer, fiecare dintre ei având o activitate prolifică în ceea ce privește realizarea de benzi desenate. Cu siguranță va fi ieși ceva memorabil!

Data lansării: 2022

Shōgun

O reinterpretare a seriei omonime din 1980, bazată pe romanul lui James Clavell publicat în 1975. Condus de o distribuție în special asiatică, printre care se numără Hiroyuki Sanada, Anna Sawai și Tadanobu Asano, povestea umărește povestea a doi bărbați ambițioși aparținând unnor lumi diferite și a unei misterioase femei samurai. Abia aștept să văd modul în care decorul japonez feudal a reușit să fie reintegrat în ecranizarea acestei cărți devenită deja un reper literar de seamă.

Data lansării: 2022

Datele lansării acestor filme sunt provizorii, iar în contextul epidemiologic actual acestea se află într-o continuă dinamic. În schimb, este cert faptul că anul acesta aduce cu sine o mulțime de apariții cinematografice pe care le-am așteptat atât de mult timp, iar lista este mult mai lungă și plină de titluri de seriale aparținând tuturor genurilor de interes. Seriale 2022