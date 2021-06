Cele mai bune oferte la telefoane Digi pentru abonati – Digi Romania a reusit sa isi mareasca baza de date de clienti abonati la servicii de telefonie mobila prin oferte avantajoase si abonamente cu preturi reduse, rate fara dobanda pentru telefoane de top. Telefoanele pe care le gasesti de regula la Digi Mobil in oferte telefoane digi pentru abonati variaza de la cele mai ieftine cu zero avans la cele ceva mai scumpe, din gama premium, cum ar fi un Samsung Galaxy S21 sau un iPhone 12, Huawei P40 Pro. Cam toate ofertele sunt valabile la portare sau la achizitia de abonamente noi, Mobil Optim este abonamentul preferat de Digi Romania pentru vanzarea impreuna cu un terminal.

Daca vrei telefoane 4G la preturi foarte bune ofertele care erau valabile incepand cu luna martie 2021 ofereau Nokia 2.4 sau un Xiaomi Redmi 9, Motorola E7 Plus la aproape 600 ron. Cu memorie suficienta, 4GB RAM si cel putin 64GB capacitate de stocare, procesoare moderne, chiar si Snapdragon 460 la Motorola E7 Plus, telefoanele de la digi la abonament sunt excelente pentru orice utilizator.

Telefoanele din gama Galaxy A, A51, A12, sunt si ele in oferte telefoane digi pentru abonati, numai ca nu sunt disponibile mereu in sistemul de rate fara dobanda. Se poate da un avans de 225 ron si rata lunara de 51 lei la clienti noi daca discutam despre A51-doar la portare avansuo e zero si rata lunara ajunge la 60 ron. Dar merita. Ai ecran AMOLED mare, 6.5 inch e suficient pentru orice utilizator, Full HD+, procesor puternic Eynos 9611 cu opt nuclee si baterie de 4000 mAh, patru camere si 4GB RAM.

Daca vom cauta pe lista de oferte telefoane digi pentru abonati vom da si de Huawei P30 Pro, cu servicii Google si update la zi, un Apple iPhone 11-pentru Huawei-ul din ofertele deja lansate avem avans de 595 ron si rata lunara de 96 ron, prin sistem de creditare. Fidelizarea si portarea inseamna avans zero si rata lunara de 120.5 ron.

Ce alte oferte telefoane digi pentru abonati atragatoare mai poti accesa

Daca vrei neaparat telefoane 5G la preturi bune poti comanda un Moto G 5G si varianta Plus, un Huawei P40 Lite. Avansul la ele era de 191,227 ron si 259 ron, rate lunare apropiate de 60 ron. Fara avans avem la portare si reinnoire abonament, dar ratele lunare sunt de 70.5 ron la Huawei.

Alte modele foarte bune de top sunt Apple iPhone 12 64GB, Samsung Galaxy S21, cu stocare de pana la 128GB, in rate sau la fidelizare. Se plateste 739 ron avans, rata lunara 140 ron. La portarea si reinnoire abonament avansul e doar 103 ron si rata ajunge a 166.5 ron la iPhone 12. Pentru Samsung-ul premium platiti insa avans de 2499 ron si rate lunare de 150 ron. La portare avansul scade un pic, 2103 ron si rata ajunge la 166.5 ron.

Un telefon excelent de la Digi e si Motorola RAZR 5G, telefon pliabil. Are Snapdragon 765G si avans 3399 ron, rata lunara 150 lei la clienti noi. Reinnoirea si portarea aduc avans de 3003 ron si rate de 166.5 ron timp de 24 de luni.

La abonamentele Mobil Avantaj 2/3 se pot lua telefoanele Allview M9 si Eboda T310, de exemplu.

Telefoane mai bune cu avans zero din oferta actuala ar fi Xiaomi Note 10 Pro, Motora G50 5G, Xiaomi Note 9 T si varianta Plus cu 5G, Oppo A53 sau Samsung A12, Xiaomi Redmi Note 9 sau poate un Xiaomi Redmi 9C. Xiaomi Mi11 Lite 5G are avans 399 ron si 116 ron rata lunara 12 rate.

Mai multe oferte actualizate puteti gasi pe site-ul Digi Romania in magazin on-line si la sectiunea Portare.