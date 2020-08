The Alienist va avea sezonul 3? Ce stim deja

Producția TNT, The Alienist, care în Romania este distribuită ca un original Netflix , a fost lansată ca o miniserie, însă succesul a fost atât de mare încât publicul a cerut o continuare, care a fost lansată de în 19 iulie 2020 cu numele Alienistul: Îngerul întunericului .

Cum cel de-al doilea sezon a fost bine primit de public, am fost curioși să știm: va exista un al treilea an de The Alienist ?

Primul sezon a fost bazat pe cartea cu același nume de Caleb Carr. Îngerul întunericului , continuarea, are și versiunea literară. Carr a lansat deja o a treia carte pentru saga, dar Surrender, New York are loc într-un New York contemporan, așa că este puțin probabil ca TNT să decidă să urmeze acest complot, care ar servi mai mult ca un spin-off decât un nou sezon.

Showrunner Stuart Carolan a comentat că ar trebui să apară o continuare și a spus că așteaptă ca Carr să scrie o nouă lucrare pentru sezonul care va fi produs. „Înțelegerea mea este că el scrie cartea, așa că trebuie doar să aștepți și să vezi”.

Cu complotul fiind direct o continuare, The Alienist sezonul 3 ar trebui să îi prezinte pe Daniel Brühl, Luke Evans și Dakota Fanning în distribuție . Cu toate acestea, noua producție nu va fi lansată până în 2022.

